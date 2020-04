Tra le offerte Amazon del 20 aprile i Samsung Galaxy S20 Plus e Huawei P30 Pro

La settimana del 20 aprile si apre, ancora una volta, con le offerte Amazon su alcuni degli smartphone più popolari: parliamo, in particolare, del Samsung Galaxy S20 Plus (versione italiana, colorazione Cosmic Gray, modello 5G), proposto al prezzo di 999 euro, con spedizione gratuita (precisiamo che il prodotto viene venduto e spedito da Amazon, oltre ad essere etichettato come ‘Amazon’s Choice’).

Il Samsung Galaxy S20 Plus, per chi non lo conoscesse, è dotato dello Space Zoom 30X per immortalare dettagli che altrimenti avreste perso, e di una fotocamera principale da 64MP capace di catturare particolari come farebbe l’occhio umano. I video sono registrati in 8K con fermo immagine per selezionare un qualsiasi momento e trasformarlo in una foto da 33MP. Il dispositivo è anche dotato di una batteria da 4500mAh con ricarica rapida a 25W, e di uno schermo Infinity-O da 6.7 pollici con HDR10+. Il Samsung Galaxy S20 Plus vi sarà spedito a casa entro sabato 25 aprile.

Le offerte Amazon di oggi 20 aprile che inaugurano questa nuova settimana investono anche il Huawei P30 Pro, non più top di gamma in carica del produttore cinese, ma comunque ancora un buon bocconcino (soprattutto per la presenza a bordo dei servizi Google, di cui purtroppo gli ultimi smartphone dell’OEM sono sprovvisti in luogo dei Huawei Mobile Services). Il telefono viene venduto e spedito da un rivenditore terzo al prezzo di 529 euro, con spedizione gratuita. I pezzi rimanenti sono soltanto due, con consegna stimata tra il 27 ed il 29 aprile. Il Huawei P30 Pro vanta uno schermo da 6.47 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, oltre che una batteria da 4200mAh e 2 anni di garanzia. Non sarà il campione in carica, ma vi assicuriamo che non vi pentirete di averlo acquistato, magari proprio sfruttando le offerte Amazon di oggi 20 aprile.