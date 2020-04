Slittano i concerti di Gigi D’Alessio, info biglietti e nuove date ufficiali

I concerti di Gigi D’Alessio sono ancora rimandati. Dopo un primo slittamento delle date dedicate a Noi Due, l’artista partenopeo ha annunciato lo spostamento in blocco dell’intera tournée, con biglietti che restano validi per le nuove date già stabilite.

I live saranno condotti a supporto dell’ultimo album Noi Due, che ha rilasciato alla fine del 2019 dopo la pubblicazione di una serie di singoli. Tra questi, anche la collaborazione con Guè Pequeno che ha portato in Quanto Amore Si Dà. Il singolo è arrivato in radio durante l’esperienza a The Voice Of Italy, nella quale D’Alessio ha trionfato con la giovane Carmen Pierri.

Le nuove date dei concerti di Gigi D’Alessio

3 ottobre – Palasport – CASTEL DI SANGRO (data zero, recupero dell’11 aprile)

14 e 15 ottobre – Teatro Metropolitan – CATANIA (recupero del 24 e 25 aprile)

17 ottobre – PalaMilone – CROTONE (recupero del 22 aprile)

19 ottobre – Teatro Ponchielli – CREMONA (recupero del concerto inizialmente previsto il 29 marzo e già posticipato al 6 giugno)

20 ottobre – Politeama Genovese – GENOVA (recupero del concerto inizialmente previsto il 25 marzo e già posticipato al 4 maggio)

24 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE (recupero del 27 aprile)

25 ottobre – Teatro Openjobmetis – VARESE (recupero del concerto inizialmente previsto il 3 aprile e già posticipato al 28 maggio)

27 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO (recupero del concerto inizialmente previsto il 7 aprile e già posticipato al 5 maggio)

28 ottobre – Teatro Regio – PARMA (recupero del concerto inizialmente previso il 1° aprile e già posticipato al 27 maggio)

13 novembre – Teatro Nazionale – MILANO (recupero del 24 maggio)

15 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (recupero del concerto inizialmente previsto il 21 marzo e già posticipato al 15 maggio)

16 novembre – EuropAuditorium – BOLOGNA (recupero del concerto inizialmente previsto il 18 marzo e già posticipato al 25 maggio)

19 novembre – Teatro Team – BARI (recupero del 18 aprile)

Entro il 15 aprile verranno comunicate le date di recupero dei concerti al Teatro Augusteo di Napoli (previsti il 29 e 30 aprile e 1° maggio) e all’Auditorium Parco della Musica di Roma (previsto per il 19 maggio).

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Il nuovo singolo di Giusy Ferreri dal 10 aprile

Nonostante l’emergenza sanitaria attualmente in corso, Gigi D’Alessio è tornato in radio con un nuovo brano estratto da Noi Due. Si tratta di Non Solo Parole e rappresenta uno dei tanti duetti inseriti nell’ultima prova sulla lunga distanza del cantautore napoletano, che ha appena annunciato lo spostamento di tutto il tour.

L’album è stato promosso da un primo rilascio, individuato nel singolo Quanto Amore Si Dà con Guè Pequeno, seguito da Domani Vedrai, L’Ammore con Fiorella Mannoia e Come Me con Luché.

Del tutto particolare il progetto del nuovo tour, per il quale l’artista ha previsto che sia il pubblico a richiedere le proprie canzoni preferite, così da realizzare la scaletta perfetta per ogni show. Non a caso, lo spettacolo porta il sottotitolo A Gentile Richiesta.

In questi giorni, Gigi D’Alessio ha inoltre aderito all’iniziativa #seiconnoi lanciata da Laura Pausini, con la quale l’artista romagnola ha richiesto chiarezza per tutti lavoratori dello spettacolo che ancora non hanno certezze sulle date della ripresa. Sono stati numerosi gli artisti a rilanciare l’appello di Laura Pausini, che il 19 settembre sarà in concerto all’Arena Campovolo per Una, Nessuna e Centomila.