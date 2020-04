Seri problemi Wind Tre il 20 aprile: non funziona rete e linea dell’operatore unificato?

Lunedì da dimenticare con problemi Wind Tre in questo 20 aprile. I clienti con SIM di uno dei due vettori o in alternativa, del brand unificato, lamentano quanto segue: non funziona le rete mobile e in qualche caso anche quella della linea fissa di casa. Qualche anomalia, poi, investe anche la più comune linea telefonica, ma in misura minore.

La situazione attuale che investe l’operatore unico è ben evidenziata dal servizio Downdetector. Quest’ultimo mette in evidenza centinaia di segnalazioni di malfunzionamenti sia per quanto riguarda Wind che per quanto riguarda Tre, appunto nei rispettivi grafici di stato del servizio.

Al momento di questa pubblicazione, da parte del team di supporto del vettore unificato non ci sono comunicazioni puntuali sulle anomalie odierne. Non è da escludere che l’anomalia sia dovuta a qualche guasto tecnico anche di natura importante, visto il gran numero di segnalazioni di problemi.

Proprio in concomitanza con i problemi Wind Tre odierni, quali sono i numeri dell’assistenza da contattare per ottenere supporto? Il recapito da contattare è il 159, naturalmente gratuite per tutti del vettore unico. In caso di disservizio anche all’estero, il recapito da utilizzare è invece il seguente: +39 320 5000200. Allo stesso tempo, il canale social di supporto è disponibile attraverso Twitter con il profilo ufficiale di riferimento, mentre anche la nuova app Wind Tre è in grado di fornire soluzione anche in casi di guasto e down come quello odierno.

Aggiornamento 10:30 – Continua a non essere chiara la vera natura delle anomalie registrate nelle prime ore di questa mattinata. Al momento di questo ulteriore aggiornamento, le segnalazioni di problemi da parte dei clienti, sempre secondo il servizio Downdetector, hanno superato abbondantemente quota 1000. Tutta Italia, senza nessuna area geografica ben precisa, sembra essere interessata dal down. I guasti di rete sembrerebbero essersi intensificati soprattutto dalle ore 10.

Aggiornamento 12:45 – I problemi odierni per l’operatore unico sono progressivamente rientrati nel corso dell’ultima ora.