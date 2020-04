Scaletta Laura Pausini su Rai1 con Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno: tutti gli ospiti del concerto di Taormina

Laura Pausini su Rai1 con Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno, il concerto-evento che ha tenuto al Teatro Antico di Taormina nel maggio del 2014. L’appuntamento è per martedì 21 aprile.

Tanti gli ospiti di Laura Pausini per Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno, con i quali l’artista ha duettato nel corso della serata.

Tra i presenti Paola Cortellesi, Emma Marrone ma anche Claudio Baglioni e Marco Mengoni, Fiorella Mannoia e Paola Turci.

Con Laura Pausini sul palco anche Biagio Antonacci per un duetto sulle note di Vivimi ma anche le sue amiche di vecchia data Elisa, Lorena e Ottavia per cantare insieme Le Cose Che Vivi.

Il concerto di Laura Pausini al Teatro Antico di Taormina risale al 18 maggio 2014; è stato registrato e trasmesso su Rai1 per la prima volta il 20 maggio 2014 facendo registrare ascolti record.

Lo spettacolo di Laura Pausini torna adesso in TV e fa parte delle repliche che la TV di Stato propone contro la noia da isolamento da Coronavirus. L’appuntamento è per martedì 21 aprile alle ore 21.25. L’artista sarà accompagnata sul palco dalla Greatest Hits Orchestra con la direzione artistica di Giampiero Solari e la regia di Cristian Biondani.

Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno è un concerto celebrativo dei primi 20 anni di carriera di Laura Pausini e la scaletta ripercorre l’intero percorso artistico dell’artista, dal debutto al Festival di Sanremo con La Solitudine ai successi più recenti.

Pippo Baudo, Paola Cortellesi, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Emma Marrone, Malika Ayane, Paola Turci, Noemi, L’Aura, Syria, La Pina, Fiorella Mannoia, Raf, le amiche della Pausini Lorena, Ottavia ed Elisa, Biagio Antonacci.

Super ospite del concerto Pippo Baudo che è salito sul palco in due momenti: nell’introduzione iniziale e sul finale prima degli ultimi due brani in scaletta: La Solitudine e Se Fue.

Memorabile l’esibizione in Con La Musica Alla Radio nella quale Laura Pausini ha coinvolto Malika Ayane, Noemi, Emma Marrone, Paola Turci, L’Aura, Syria e La Pina per una performance corale ineguagliabile.

Laura Pausini

Pippo Baudo

Benvenuto

Duetti con Paola Cortellesi: Non mi chiedermi e medley Il gatto puzzolone/Il topo Zorro/Katalicammello

Se non te con Paola Cortellesi

Strani amori

Avrai con Claudio Baglioni

Primavera in anticipo (It Is My Song)/Primavera anticipada (It Is My Song) con Marco Mengoni

Tra te e il mare

Con la musica alla radio con Malika Ayane al violoncello, Noemi al pianoforte, Emma, Paola Turci e L’Aura alla chitarra, Syria alla consolle e La Pina rap

Come se non fosse stato mai amore

Io canto con Fiorella Mannoia

Invece no

Mi rubi l’anima con Raf

Le cose che vivi con Elisa, Lorena, Ottavia (amiche)

Vivimi con Biagio Antonacci

Felicità con Lucio Dalla (duetto virtuale)

Finale con Pippo Baudo

La solitudine

Se fue