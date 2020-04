Prezzo ammortizzato Xiaomi Mi 10 5G con le rate di Vodafone

Un altro smartphone da poco comparso nel listino Vodafone per l’acquisto cash o rateizzato è lo Xiaomi Mi 10 5G, che potrete portarvi a casa a 899,99 euro in un’unica soluzione. Il top di gamma del produttore cinese presentato alla fine di marzo scorso viene anche proposto dal gestore rosso, come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, ai clienti con Vodafone Infinito a 12,99 euro/mese per 30 mesi a fronte di un contributo iniziale di 99,99 euro. Ad alcuni clienti appositamente selezionati dall’ufficio marketing dell’operatore telefonico lo Xiaomi Mi 10 5G viene offerto a 0 anticipo ed a rate di 17,99 euro/mese.

Il prezzo mensile si dice possa cambiare in base alle offerte ricaricabili associate. Non si conoscono ancora le cifre per l’eventuale ricesso anticipato, né le modalità di addebito accettate. Facciamo anche presente che Vodafone per l’attivazione di ogni nuova rateizzazione, ed a prescindere dal dispositivo acquistato, prevede un costo di 9,99 euro una tantum.

Lo Xiaomi Mi 10 5G vanta uno schermo TrueColor AMOLED da 6.67 pollici con rapporto screen-to-body di 19,5:9 e risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), oltre che il processore Snapdragon 865 5G e 8GB di RAM (con tagli di storage di 128 o 256GB). Lo Xiaomi Mi 10 5G monta anche una batteria da 4780mAh con ricarica rapida via cavo e wireless da 30W, una quadrupla fotocamera principale da 108 + 13 + 2 + 2MP (quella frontale è singola, da 20MP). Non avrete mai problemi di surriscaldamento con lo Xiaomi Mi 10 5G grazie al sistema LiquidCool 2.0, che si compone di una camera di vapore e di un rivestimento in grafite e grafene a 6 strati per la dissipazione del calore in eccesso. Il sistema operativo di riferimento è Android 10 con MIUI 11. Presenti il supporto alle tecnologie 5G e Wi-Fi 6. Per tutto quello che offre probabilmente dovreste farci un pensierino, e magari approfittando proprio della proposta di Vodafone.