Nuova linfa per Honor 9 con patch di marzo 219

Non riceverà mai l’aggiornamento con EMUI 10, ma allo stesso tempo i possessori di un Honor 9 in queste ore possono tirare un sospiro di sollievo, visto che il device commercializzato nel 2017 ancora non è stato abbondato per quanto concerne lo sviluppo software. Non aspettatevi novità rivoluzionare dopo gli ultimi bollettini che abbiamo portato alla vostra attenzione a suo tempo, anche perché il device in questione potrebbe non reggere al meglio grossi sconvolgimenti, ma la questione va esaminata con attenzione.

Cosa cambierà ad aprile per i possessori di un Honor 9

Per farvela breve, come evidenzia il sito Huawei Update i possessori di un Honor 9 in queste ore si apprestano ad ottenere l’ultimo aggiornamento basato su EMUI 9.1. Pacchetto software utile per testare il potenziale la versione software numero 9.1.0.219 (C00E116R1P9), impostata a conti fatti sulla patch di sicurezza di marzo 2020. Il changelog non ci fornisce molti dettagli extra rispetto a quelli appena annunciati.

Le varie sigle, infatti, ci dicono che gli Honor 9 interessati sono i vari STF-AL00, STF-AL10 e STF-TL10, mentre l’upgrade si suddivide tra 9.1.0.210 e 9.1.0.219. Resta il fatto che i vari changelog ci parlino di un aggiornamento pari a 683 MB. Insomma, non è da escludere che una volta portato a termine il download possa emergere qualche funzione extra in grado di fare la differenza. Per questo, dunque, occorre fare molta attenzione.

Da quello che ci risulta, l’aggiornamento è in distribuzione in giro per il mondo, come al solito, via OTA, ma è chiaro che in Italia potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno prima di fare questo step. A voi è già arrivata la notifica in questione? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito per definire al meglio la situazione.