L’Amica Geniale sbarca in Cina e porta a casa un altro record, e la terza stagione?

L’Amica Geniale sbarca in Cina. Forse non sentiremo Elena e Lila disquisire in cinese ma continueranno a parlare in napoletano/italiano e sbarcare in Medio Oriente grazie al supporto dei sottotitoli, fatto sta che la notizia ha dell’incredibile e non tanto per quello che questo significherà per il nostro Paese, ma perché permetterà alla serie di portare a casa un altro record.

iQIYI, Youku e Tencent Video di Alibaba hanno acquistato le prime due stagioni della serie dal distributore Fremantle scrivendo la storia della serialità europea che, per la prima volta, sbarcherà in Cina con un prodotto non in inglese e che è stato venduto simultaneamente a tutte e tre le piattaforme. La prima stagione è stata venduta originariamente a iQIYI in Cina ma la seconda avrà ancora più diffusione con la speranza che accadrà lo stesso anche con la prima.

Basato sul secondo libro romanzo della tetralogia più venduta di Elena Ferrante, Storia del Nuovo Cognome, ha conquistato il pubblico di Rai1 in Italia nei mesi scorsi e poi ha fatto lo stesso negli Usa andando in onda su HBO al lunedì. Haryaty Rahman, SVP di distribuzione per l’Asia presso Fremantle ha spiegato: “Il fatto che la serie sia stata venduta alle più grandi piattaforme della Regione allo stesso tempo è una testimonianza della sua popolarità e del crescente appetito creato dal dramma di fama mondiale”.

La serie è stata diretta da Saverio Costanzo e Alice Rohrwahcer che ne ha diretto due episodi, quelli legati alla rottura tra le due protagonisti Elena e Lila. La storia e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo mentre Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi e Fremantle è il distributore internazionale. Ma qual è il futuro della serie?

L’Amica Geniale ha già ottenuto il rinnovo per una terza stagione che si baserà su Storia di Chi Fugge e di chi Resta ma a quanto pare ci sono dei problemi che potrebbero mettere tutto in discussione. Sicuramente la terza stagione ci sarà ma attualmente non si sa bene quando. Di solito è proprio questo il periodo in cui si inizia la produzione dei nuovi episodi per essere pronti per l’inverno e la messa in onda su Rai1 ma al momento è tutto fermo al palo.

La produzione dovrà trovare nuovi protagonisti e anche le due attrici principali ad un certo punto dovranno lasciare il loro posto a due attrici adulte ma tutto questo sarà possibile solo quando finalmente si potrà tornare a lavoro e l’Italia ripartirà dopo l’emergenza Coronavirus. Se tutto andrà bene le produzioni italiane potrebbero riaprire il prossimo giugno ma a quel punto alcune di essere saranno già in ritardo. Quando scopriremo qualcosa di più a riguardo?