La televisione secondo Fedez, da X Factor al Grande Fratello: “Servono novità”

Gli elementi della televisione secondo Fedez sembrano molto chiari. Sanno di vecchio. Il rapper di Rozzano è intervenuto in diretta sul canale Instagram della società di produzione della moglie di Paolo Bonolis per fare due chiacchiere ma anche per discorrere dell’attuale situazione della tv italiana.

Fedez ha anche ammesso di non essere un assiduo telespettatore e, anzi, di non guardare proprio la tv. Federico Lucia ha comunque un pensiero molto preciso, e riguarda le produzioni ormai datate che continuano a essere mandati in onda sulla tv generalista.

Le parole di Fedez a Paolo Bonolis

“La televisione non riesce a portare nulla di nuovo, forse per motivi economici. Va avanti con licenze di vent’anni fa. Il Grande Fratello da quanto tempo c’è? Come fai a trovare qualcosa di interessante? È una grande operazione di nostalgia. Intrattenere vuol dire, invece, avere delle idee che parlino il linguaggio di oggi. Rispolverare significa sicurezza perché il format già funziona ed è già celebre”.

Non va meglio per X Factor, com’era prevedibile. Fedez ha lasciato il banco dei giudici nel 2018, quando ha deciso di occuparsi di altre attività e di stare maggiormente vicino alla sua famiglia. Federico Lucia si era espresso negativamente su X Factor anche in altre occasioni, dicendosi addirittura dispiaciuto per i risultati dell’ultima edizione, ritenuti al di sotto delle aspettative.

Secondo Fedez, ci sarebbe comunque una soluzione per cercare di rinnovare la televisione, senza che ci sia bisogno di particolari investimenti.

“C’è bisogno di fare investimenti di idee, non tanto di denaro. In tv avvero la mancanza di osare, di rischiare. La televisione sta affrontando una grossa crisi, per questo si predilige idee già navigate. I format più nuovi fanno parte di reti non generaliste. Per esempio, 4 Ristoranti è un’idea semplice, ma nuova ed ha avuto successo”.

Fedez tornerà con un album dopo Paranoia Airlines

Nei progetti di Fedez, ci sarebbe anche un nuovo album. Ancora non si conoscono date e contenuti, ma Lucia potrebbe presto dare un naturale erede a Paranoia Airlines. L’ultimo album era arrivato quasi a sorpresa, dopo la conclusione del progetto con J-Ax che avevano terminato con la data allo Stadio San Siro. Paranoia Airlines è stato quindi un modo per voltare pagina dopo l’esperienza a due voci, con un decorso veloce e pochi singoli estratti.

Fedez aveva inoltre annunciato che il rientro alla musica sarebbe stato graduale, poiché rimaneva salda l’intenzione di dedicarsi ad altre attività e alla sua famiglia. Il rapper è tornato con Le Feste Di Pablo, in featuring con Cara, con il quale riapparso in radio qualche giorno fa.

Aveva raccontato Fedez: