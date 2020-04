In The Vampire Diaries arriva Taylor Kinney, cosa nascondono i Lockwood? Il bacio sulla veranda lascia il posto alla seconda stagione

Continua la cavalcata lungo il viale dei ricordi di The Vampire Diaries e proprio a partire da oggi, 20 aprile, su La5, prenderà il via anche la seconda stagione. Dopo il successo della prima che, in questi giorni, con tre episodi al giorno, ha riportato a galla ricordi, pensieri e vecchie diatribe tra i Delena e gli Stelena piazzando la serie in trend topic su Twitter, da oggi toccherà alla seconda farlo. I fedelissimi sanno bene che questo significherà riguardare una delle stagioni più belle della serie, quella che alzerà il velo sui Lockwood e gli Originali.

Se per vedere all’opera gli Originali e, in particolare, il “cattivo” ma diplomatico Elijah Mikaelson (interpretato da Daniel Gillies) dovremo attendere metà settimana, oggi l’appuntamento è sicuramente con il silenzioso e misterioso Mason Lockwood, zio di Tyler, fare il suo debutto. Ad andare in onda oggi pomeriggio su La5 sarà prima il finale della prima stagione “Il giorno della fondazione” in cui, mentre l’intera città di Mystic Falls si prepara a celebrare la ricorrenza, c’è chi nell’ombra prepara una sanguinosa resa dei conti proprio in occasione dell’importante festività.

Ecco un video che mette insieme le scene clou che Taylor Kinney ha saputo regalarci:

Johnatan Gilbert, in possesso del dispositivo di Emily, è pronto a lanciare una micidiale offensiva contro tutti i vampiri della città mentre, a loro volta, i vampiri della cripta guidati da Charlie sono pronti per il loro attacco alle famiglie dei fondatori. Damon e Stefan, intanto attendono la parata convinti che Bonnie abbia realmente disattivato il dispositivo di Emily mentre Elena prova a recuperare il suo rapporto con Jeremy, pronto a diventare un vampiro.

Vampire Diaries- La Serie Completa 1-8 (38 DVD) Vampire Diaries

La Serie ha vinto 5 People’s Choice Awards e 28 Teen Choice Awards

Subito dopo, a partire dalle 14.55, prenderà il via The Vampire Diaries 2 con i primi due episodi “Il ritorno” e “Un nuovo coraggioso mondo” che alzerà il velo sul segreto dei Lockwood con Damon in prima linea per far venire a galla il segreto di Mason e non solo. Intanto, si scopre che Katherine è in città e questo non farà altro che portare dei guai a cominciare dal famoso bacio in veranda del finale della prima stagione e finendo alla morte di Caroline quando ancora in circolo avrà il sangue di Damon. I colpi di scena sono solo all’inizio e con l’arrivo degli Originali questa sicuramente sarà una stagione da rivedere tutta d’un fiato.

Ecco il video del famoso bacio: