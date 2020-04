I 10 migliori mouse per MacBook Air: guida all’acquisto 2020

Il MacBook Air è il pc portatile sottile e compatto della Apple, un dispositivo davvero potente con display Retina e la nuovissima Magic Keyboard. Questo device è utilizzato soprattutto per il lavoro, infatti si adatta perfettamente ad attività come la progettazione CAD e l’editing video, offrendo performance veramente elevate. Per sfruttare al massimo le sue capacità è indispensabile scegliere uno dei migliori mouse per MacBook Air, perciò vediamo subito come fare e quali sono le periferiche più interessanti per ogni fascia di prezzo.

I mouse per Mac sono tutti uguali?

Ovviamente non tutti i mouse per il Mac sono uguali, infatti bisogna considerare diversi aspetti, tra cui la compatibilità, le funzionalità e la destinazione d’uso. Apple propone il suo puntatore ufficiale, il Magic Mouse 2, in grado di supportare tutti i pc della mela morsicata, equipaggiato con tracciamento laser e compatibile con il cavo Lightning. Allo stesso tempo non a tutti piace questo cursore, soprattutto a causa del suo design minimalista e dei controlli Multi-Touch.

Oggi la scelta è più ampia e variegata, infatti molte aziende del settore come Logitech propongono mouse Bluetooth perfetti anche per il Mac, con risoluzione avanzata, luci a LED e tasti programmabili. Naturalmente è importante valutare ogni modello in base alle caratteristiche tecniche, al rapporto qualità-prezzo e ai vari parametri. Tuttavia, i fattori più importanti sono la compatibilità con il MacBook Air e le proprie esigenze personali.

Come scegliere il migliore mouse per MacBook Air

In commercio si può trovare una vasta scelta di dispositivi per i pc della Apple, con diversi marchi che propongono alcuni dei migliori mouse per il Mac disponibili sul mercato. Prima di acquistare la periferica, però, è necessario controllare alcuni fattori come la forma, l’impugnatura, la qualità di tracciamento, il tipo di collegamento e le funzionalità. Vediamo passo a passo come scegliere il mouse per il MacBook Air giusto.

Design

L’aspetto estetico è senza dubbio un fattore essenziale, non solo per comprare un device bello da vedere. La forma e la struttura incidono direttamente sulla presa e il comfort, quindi è fondamentale capire quale opzione è più indicata per l’attività da svolgere e le proprie esigenze personali. Alcuni modelli sono tradizionali, con profilo sottile o bombato, altri invece sono più inclinati o addirittura verticali, per ridurre lo stress sulle articolazioni del braccio, del polso e della spalla.

Peso

Negli ultimi anni le preferenze sono andate verso i dispositivi più leggeri e compatti, una soluzione adeguata alla navigazione web e il tempo libero. Al contrario, per il gaming e il lavoro è consigliabile comprare un mouse più pesante, al di sopra dei 100 grammi, poiché garantisce una maggiore stabilità e un controllo elevato degli spostamenti del cursore. In questo caso dipende anche dalle proprie abitudini, comunque è opportuno che il mouse non sia eccessivamente leggero altrimenti il puntamento diventa scattoso e impreciso.

Numero dei tasti

Le periferiche per il pc si dividono in due gruppi principali, quelli con una configurazione classica con due tasti e lo scroller, oppure i device con 5 o più pulsanti. Quest’ultimi sono ideali per il gaming e le attività professionali, in quanto offrono maggiori funzionalità e spesso la possibilità di personalizzare i controlli del dispositivo tramite software. In particolare, è necessario valutare la posizione dei tasti, poiché a seconda del modello si possono azionare con l’indice e il medio oppure con il pollice.

Tipologia del sensore

Apple propone il mouse ufficiale per i MacBook Air con tracciamento laser, una soluzione che permette di appoggiare la periferica anche sulle superfici lisce come il vetro, in grado di assicurare una precisione elevata del cursore. Tuttavia, la maggior parte dei device compatibili utilizzano il sensore ottico, un sistema altrettanto affidabile ma più economico, meno sensibile alla sporcizia e piuttosto stabile. L’unica limitazione è la necessità di un piano d’appoggio non completamente liscio, altrimenti il puntatore diventa meno efficiente e reattivo.

Risoluzione

La qualità del cursore si indica attraverso un parametro chiamato DPI, ovvero punti per pollice. Questa unità di misura mostra la precisione del mouse, nello specifico di quanti punti sullo schermo si sposta il puntatore ad ogni pollice di spostamento della periferica. I modelli più economici offrono una risoluzione di 1000 DPI, mentre quelli di fascia alta arrivano fino a 3200 o 4000 DPI, con la possibilità di regolarli in base alle proprie esigenze. I mouse da gaming offrono una precisione ancora più alta, con device che superano i 7000 DPI.

Batteria

Per collegare il dispositivo di puntamento con il MacBook Air è consigliabile acquistare un mouse Bluetooth, poiché riesce a collegarsi automaticamente con il pc della Apple. Alcuni apparecchi come quelli della Logitech sono dotati del ricevitore USB Unifying, una tecnologia che consente di usare sia la connessione wireless che Bluetooth. Ovviamente esistono anche modelli con filo compatibili, tuttavia per quelli senza cavo è importante valutare l’autonomia e il supporto della ricarica rapida tramite USB.

Parametri tecnici

Tra i parametri di scelta per l’acquisto del mouse giusto per il MacBook Air ci sono altri aspetti. Ad esempio, si può controllare il polling rate, la frequenza di aggiornamento che indica quante volte al secondo la periferica comunica con il pc, oppure il tipo d’illuminazione presente nel dispositivo. Allo stesso tempo è indispensabile verificare l’impugnatura, la possibilità di usare il mouse con entrambe le mani, la garanzia e la presenza di pulsanti programmabili per una personalizzazione completa.

I migliori mouse per MacBook Air 2020

Nella selezione di mouse che abbiamo realizzato puoi trovare diversi dispositivi, in questo modo hai a disposizione una scelta di periferiche economiche, top di gamma, mouse da gaming, puntatori per il lavoro e cursori di fascia media versatili e pratici da usare. Alcuni apparecchi sono dotati di filo, altri invece sono wireless con collegamento Bluetooth o tramite ricevitore USB. Ecco i migliori mouse per MacBook Air 2020 acquistabili su Amazon a un prezzo davvero conveniente.

Logitech B100

Un mouse per MacBook Air economico è il Logitech B100, una periferica con filo semplice ma funzionale. Il collegamento avviene tramite USB, quindi per connetterlo al pc della Apple bisogna dotarsi di un adattatore USB-A/USB-C. Il dispositivo propone i classici 3 pulsanti, con rotella centrale e struttura compatta. Il tracciamento è ottico con risoluzione di 800 DPI, viene fornita una garanzia di 24 mesi e c’è il supporto completo anche per pc Windows. In generale si tratta di un device utile per il lavoro d’ufficio, mentre per attività complesse è opportuno optare per un top di gamma.

OMOTON

Se vuoi acquistare un mouse per il tuo MacBook Air senza spendere troppo, comprando un device compatibile anche con iPad e iPhone, allora il puntatore OMOTON è il modello che fa par te. Questo dispositivo è sottile, leggero e di piccole dimensioni, con collegamento Bluetooth mentre non supporta la connessione wireless e il trasmettitore USB. Il tracciamento presenta un sensore ottico con risoluzioni regolabile a 800, 1200 e 1600 DPI, con rotella e alimentazione a batteria AA non inclusa nella confezione.

EasyULT

Per ridurre la tensione sul braccio una scelta indicata è il mouse verticale ergonomicoEasyULT, compatibile con MacBook Air, altri modelli di Mac e pc Windows. Nella struttura sono presenti 5 tasti più lo scroller, con collegamento wireless a 2,4 GHz con ricevitore USB. La risoluzione ottica è configurabile a 800, 1200 e 1600 DPI, con due tasti azionabili con il pollice e funzionalità di risparmio energetico per lo standby automatico. La periferica è ricaricabile, funziona fino a 10 metri di distanza e la forma assicura un’impugnatura davvero comoda e rilassante.

VicTsing

Da usare per il lavoro e il gioco, il mouse Bluetooth VicTsing è compatibile con MacBook Air e pc Huawei, Huawei e Lenovo. In particolare, propone la connessione in dual mode, con possibilità di scegliere tra la modalità Bluetooth 4.0 o wireless 2,4 GHz con trasmettitore USB. Il design è arrotondato e accattivante, con 6 pulsanti, rotella e sensore ottico per una risoluzione regolabile da 800 a 2400 DPI. È presente un pratico interruttore on/off, l’opzione a risparmio energetico e l’associazione automatica tramite sistema plug & play.

INPHIC

Tra i migliori mouse economici per il MacBook Air c’è il modello INPHIC, un mouse Bluetooth il cui design ricorda quello della periferica ufficiale della Apple. Questo device mette a disposizione 3 modalità di connessione, wireless a 2,4 GHz con ricevitore USB oppure Bluetooth 3.0 e 5.0, con installazione automatica tramite sistema plug & play. Le dimensioni sono piuttosto compatte, con rivestimento piatto e curvatura minima sul dorso. La copertura massima è di 10 metri, con alimentazione a batteria ricaricabile tramite USB, supporto per Windows e Linux con un peso di circa 100 grammi.

Logitech M705 Marathon

Un mouse Apple wireless per il MacBook Air è il Logitech M705 Marathon, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta di una periferica tradizionale senza filo, con batteria incorporata e autonomia fino a 3 anni, con funzionalità di risparmio energetico e standby automatico. La connessione è wireless a 2,4 GHz con trasmettitore USB, compatibile con Mac OS, Windows, Linux, iPad OS e Android. La forma è ergonomica senza inclinazioni eccessive, con un peso contenuto e un tracciamento ottico con risoluzione di 1000 DPI, 7 pulsanti e ricevitore Logitech Unifying.

Logitech M720 Triathlon

Per sfruttare al meglio le prestazioni del tuo MacBook Air, una soluzione adeguata è il mouse wireless Logitech M720 Triathlon. Leggero e compatto, con un design anatomico e un appoggio stabile per la mano e il polso, questa periferica mette a disposizione due opzioni di collegamento, Bluetooth oppure wireless a 2,4 GHz con ricevitore USB Logitech Unifying. Nella configurazione ci sono ben 8 pulsanti, con sensore ottico e risoluzioni di 1000 DPI, batteria ricaricabile e autonomia di 24 mesi.

Logitech G305

Tra i dispositivi da gaming compatibili con Mac OS, il Logitech G305 è mouse wireless MacBook Air tra i più venduti e apprezzati. Device di fascia media elegante e affidabile, questo dispositivo è dotato del sensore ottico Hero, con risoluzione fino a 12000 DPI, 6 pulsanti programmabili e tecnologia LightSpeed Wireless. Il peso è di appena 99 grammi, con ricevitore mini USB, sistema ad efficienza energetica, 400 IPS e reattività estrema, per un controllo preciso in ogni condizione di gioco o nelle attività professionali che richiedono un’efficienza elevata.

Apple Magic House 2

Il mouse per MacBook Air migliore è il modello ufficiale, almeno considerando la compatibilità e il fatto che sia stato progettato appositamente per i pc dell’azienda di Cupertino. La periferica Apple Magic House 2 è un dispositivo wireless con collegamento Bluetooth, design ultrasottile e superficie Multi-Touch senza rotella. L’aspetto è veramente moderno ed elegante, con un’integrazione perfetta con la nuova tastiera per il Mac. Se risulta un eccellente cursore per la navigazione, l’utilizzo delle applicazioni e il tempo libero, per l’attività professionale e il gaming non offre un controllo ottimale e può stancare dopo alcune ore di lavoro.

Logitech MX Master 3

Il miglior mouse per MacBook Air da gaming o per il lavoro è il Logitech X Master 3, un modello di fascia alta davvero esclusivo. Il device è wireless ed ergonomico, con struttura anatomica che diminuisce i dolori al polso e al braccio, con un peso elevato che garantisce un’ottima stabilità del cursore. Il sensore è ottico con risoluzione fino a 4000 DPI, con tecnologia MagSpeed che consente di fermare il puntatore su un singolo pixel per una precisione estrema. Il collegamento è Bluetooth o wireless a 2,4 GHz, inoltre il dispositivo supporta anche Windows e iPad OS.