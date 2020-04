I 10 migliori mouse per Mac: guida all’acquisto

Se hai un Mac della Apple sicuramente hai bisogno di un mouse adeguato, una periferica in grado di mantenere le prestazioni elevate di questo tipo di pc. Ovviamente c’è il puntatore ufficiale dell’azienda di Cupertino, ma non a tutti piace, infatti come sempre sono dispositivi basati sul concetto “prendere o lasciare”, quindi li ami o li odi. Fortunatamente sul mercato esiste un’ampia scelta di prodotti compatibili, perciò vediamo come scegliere quello giusto e quali sono i migliori mouse per Mac.

Come scegliere il migliore mouse per Mac

Decidere quale mouse acquistare per il Mac non è un’impresa semplice, infatti il cursore è un device veramente importante, soprattutto se devi trascorrere 8/10 ore al giorno di fronte al pc. Alcuni modelli sono specifici per il gaming, altri per il lavoro, con puntatori adatti alla semplice navigazione web. Ecco quali sono gli aspetti da considerare nella scelta del mouse per Mac giusto, dalla forma ai parametri tecnici più rilevanti.

Design

Sicuramente il design è un fattore cruciale, infatti da esso dipende sia l’estetica del mouse che l’ergonomia. Il look è senza dubbio importante, tuttavia se vuoi una periferica bella da vedere allora devi necessariamente optare per l’Apple Magic Mouse 2, il device ufficiale, con il suo stile moderno e minimalista semplicemente sensazionale. Molti utenti però lamentano che non è molto comodo da usare, soprattutto per chi usa il pc per lavoro.

In commercio ci sono delle ottime alternative, mouse ergonomici con una forma tradizionale oppure verticali, perfetti per chi soffre della sindrome del tunnel carpale, oppure per le persone che desiderano semplicemente ridurre l’affaticamento sui tendini e le articolazione del braccio. Prima di comprare il mouse è indispensabile controllare la posizione dei tasti, l’inclinazione della struttura e le dimensioni del cursore per una presa sicura e comoda.

Peso

Una caratteristica piuttosto rilevante è il peso del mouse per il Mac, considerando che il valore della periferica ufficiale della Apple è di 99 grammi. Sul mercato si possono trovare dispositivi più leggeri, adatti a chi preferisce una sensibilità elevata del cursore, oppure più pesanti indicati per le persone che ricercano la stabilità e un’impugnatura più ferma. In media il peso non dovrebbe scendere al di sotto degli 80 grammi, ma nemmeno superare i 140 grammi.

Numero dei tasti

La maggior parte dei mouse dispone di 5 o 6 tasti più lo scroller, tuttavia questa configurazione può cambiare a seconda del modello. I dispositivi per il gaming di solito presentano un numero maggiore di pulsanti, i quali sono spesso programmabili tramite appositi software. Allo stesso modo è indispensabile valutare il posizionamento dei pulsanti, per capire se l’impostazione del puntatore è adeguata alle proprie esigenze e alla destinazione d’uso del cursore.

Tipologia del sensore

Il mouse ufficiale della Apple per il Mac utilizza la tecnologia di tracciamento laser, una soluzione precisa e affidabile, ideale per usare il device su superfici lisce come il vetro, nonostante sia piuttosto sensibile alla sporcizia. Quasi tutte le periferiche in commercio, invece, adottano il sensore ottico, poco performante sul vetro ma in grado di offrire prestazioni davvero elevate e risultare efficiente in qualsiasi condizione. Inoltre, il tracciamento ottico non richiede una manutenzione particolare, basta pulirlo una volta alla settimana con dell’alcol isopropilico.

Risoluzione

La precisione del mouse è veramente fondamentale, specialmente se usi il Mac per l’editing grafico, la progettazione 3D o in gaming. In tutti questi casi devi acquistare un puntatore con un buon numero di DPI (punti per pollice), in grado di spostarsi velocemente e garantire un’alta sensibilità in risposta ai movimenti della mano sul device, replicandoli esattamente con il cursore sullo schermo. Meglio ancora se i DPI sono regolabili.

Batteria

Tra i mouse compatibili per il Mac troviamo due opzioni, quelli con filo e le periferiche wireless o Bluetooth. Quest’ultime sono le migliori, poiché risultano pratiche, funzionali e lasciano la postazione di gioco o di lavoro più sgombra e pulita. Tuttavia, devi verificare l’autonomia del dispositivo, quindi se le batterie sono normali o ricaricabili, oppure se si possono collegare con un cavetto USB per rendere l’operazione più semplice e veloce. Alcuni modelli sono proposti con le batterie incluse, altri no, quindi controlla sempre prima di finalizzare l’acquisto.

Parametri tecnici

Naturalmente esistono tantissime altre caratteristiche da valutare nella scelta del mouse per il pc della Apple, comunque quelle che abbiamo visto sono le più importanti. Da non sottovalutare è anche il polling rate, un dato che indica quante volte al secondo il mouse comunica con il computer, un numero che al di sopra di una frequenza di 125 Hz offre movimenti più fluidi e dinamici. Altrettanto vale per l’illuminazione a LED, funzionalità aggiuntive come lo standby automatico e l’accelerazione del cursore.

I migliori mouse per Mac 2020

Sul mercato sono presenti diverse periferiche compatibili, alcune delle quali sono considerate tra i migliori mouse per il MacBook Air[ST1] , mentre altre sono più specifiche per modelli come il Mac Pro o Mini. Ovviamente c’è il device ufficiale Apple, allo stesso tempo le alternative al Magic Mouse sono numerose, dunque non è difficile trovare un puntatore di qualità da abbinare al proprio pc. Ecco una selezione delle 10 proposte migliori disponibili al momento su Amazon.

AmazonBasics

Se vuoi acquistare un mouse economico per il Mac allora puoi optare per il modello della linea AmazonBasics. Si tratta di una periferica semplice ma funzionale da collegare con filo e un adattatore USB/Lightning, con una configurazione minima composta da due tasti e la rotella. La risoluzione ottica è di 1000 DPI, con un cavo da 1,5 metri e dimensioni contenute, ideale per le donne e chi ha una mano piccola. Il peso è ridotto ma non eccessivamente basso, circa 81,6 grammi, inoltre viene offerta una garanzia di 12 mesi.

AmazonBasics Mouse USB, 3 pulsanti Mouse USB con 3 pulsanti: preciso, veloce e pratico

Il tracking ottico ad alta definizione (1.000 dpi) consente un...

Logitech M185

Un mouse per Mac portatile leggero e facile da usare è il Logitech M185, un dispositivo wireless con connessione a 2,4 GHz e ricevitore USB. La batteria mette a disposizione una durata di 12 mesi, mentre il sensore ottico propone una risoluzione di 1000 DPI, con struttura indicata per entrambe le mani e una superficie liscia con incavi per le dita. Questo modello supporta pc Windows, Mac OS e Linux, con sistema USB Unifying che consente di associare fino a 6 device e indicatore luminoso che informa sullo stato della batteria.

Logitech M220

Un mouse per Mac economico è il Logitech M220, un dispositivo wireless per ambidestri compatibile anche con pc Windows e Linux. Questo puntatore ha un sensore ottico con risoluzione di 1000 DPI, batteria integrata con una durata di 18 mesi, inoltre presenta un sistema che riduce la rumorosità e permette di lavorare in maniera silenziosa. La copertura arriva fino a 10 metri, si adatta da solo a qualsiasi superficie di appoggio, ha una struttura compatta e un peso di soli 75 grammi, con una connessione stabile e affidabile.

Offerta Logitech M220 Mouse Wireless, Pulsanti Silenziosi, 1000 DPI, Durata... Goditi il Suono del Silenzio : M220 SILENT riduce il suono dei clic...

Senza Fili e Senza Problemi : Tracciamento ottico con connessione di...

QueenDer

Un ottimo mouse per Mac da gaming è il QueenDer, caratterizzato da un look moderno e grintoso, con illuminazione a LED RGB e 7 colorazioni differenti. Il cursore assicura una presa salda e un controllo totale del puntatore, perfetta per i videogiochi e il lavoro, con sensore ottico e risoluzione regolabile da 1000 a 3200 DPI. Il peso è stato aumentato per rendere il device più stabile, il collegamento è con filo e supporta sia i principali modelli di pc Apple che Windows.

ECHTPower

Tra i mouse per Mac con filo l’ECHTPower è un puntatore ergonomico verticale, consigliato per chi soffre di disturbo del tunnel carpale o deve passare molte ore di fronte al pc. All’interno c’è un sensore ottico piuttosto preciso, con risoluzione regolabile da 800 a 3200 DPI, illuminazione a LED e 6 pulsanti con rotella rinforzata per uno scorrimento fluido ed efficiente. Il cavo misura 1,5 metri, quindi è abbastanza lungo, viene proposta una garanzia ufficiale di 18 mesi ed è compatibile anche con Windows e Linux.

Offerta Mouse Verticale ECHTPower Mouse Verticale Ottico|Mouse Verticale... ❤Sensore ottico laser ad alta precisione,mouse ottico Premendo il...

❤Mouse verticale ci cono 5 pulsanti e una rotella 3D ,il tasto...

Microsoft Mobile 3600

Tra i migliori mouse per Mac per il lavoro c’è il Microsoft Mobile 3600, una periferica moderna progettata appositamente per l’attività professionale con il pc. Si tratta di un mouse Bluetooth compatibile con Mac OS, Windows e dispositivi mobili Android, un device compatto con tecnologia di tracciamento ottico e laser BlueTrack, connessione Bluetooth 4.0 e design realizzato per l’impugnatura con la mano sinistra o destra. La copertura arriva fino a 10 metri, viene fornita una garanzia di 12 mesi e i tasti sono estremamente silenziosi, per migliorare il comfort nella postazione di lavoro.

Logitech M590

Un eccellente mouse per Mac Mini è il Logitech M590, un dispositivo che consente di scegliere il tipo di collegamento, tra la modalità wireless a 2,4 GHz con ricevitore USB oppure Bluetooth. Ovviamente è compatibile con tutti i principali modelli di pc Mac OS, ma anche con sistemi operativi Windows e Linux. La batteria integrata garantisce una durata di 24 mesi, mentre la forma è offre una presa standard ma sicura. Ci sono anche due pulsanti da azionare con il pollice, inoltre i 7 tasti sono tutti programmabili e si possono associare fino a 3 device.

Offerta Logitech M590 Mouse Wireless Silenzioso, Multidispositivo, Bluetooth o... Mouse Silenzioso: M590 ti consente di svolgere attività con...

Risparmio Energetico: Il mouse Bluetooth è stato progettato per...

Logitech MX Master 2S

Se stai cercando un mouse per Mac Air, compatibile anche con iPad e pc Windows, un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il Logitech MX Master 2S. Si tratta di un dispositivo wireless multiuso, che puoi collegare tramite Bluetooth oppure in modalità wireless inserendo il ricevitore USB Unifying brevettato Logitech, in grado di assicurare una connessione stabile e veloce. Complessivamente ci sono 7 pulsanti, con un sensore ottico e risoluzione fino a 4000 DPI, sistema di ricarica rapida e superficie ergonomica per una presa comoda che permette di rilassare il polso e il braccio.

Offerta Logitech MX Master 2S Mouse Wireless, Multidispositivo, Bluetooth o... Mouse Wireless Flow : Naviga in dispositivi con il mouse Logitech Flow...

Tracciamento ad Alta Precisione Darkfield : Logitech MX Master 2S è...

Apple Magic Mouse 2

Il miglior mouse per Mac è sicuramente il modello ufficiale, l’Apple Magic Mouse 2. Si tratta di una periferica specifica per il pc della casa di Cupertino, dotato di tracciamento laser, design ultrasottile con controlli Multi-Touch, connettività Bluetooth e ricarica rapida Lightning compatibile anche con USB. La superficie è completamente liscia, con un peso di appena 99 grammi e una colorazione bianco opaca piuttosto moderna e accattivante. Il cavo è incluso nella dotazione, il mouse è per ambidestri e funziona anche con Windows 10.

Offerta Apple Magic Mouse 2 Magic Mouse 2 è completamente ricaricabile: le batterie tradizionali...

Ha meno componenti perché la batteria è integrata e la parte...

Logitech MX Master 3

Un mouse per Mac Pro è il Logitech MX Master 3, un modello di ultima generazione di fascia alta, progettato appositamente per ridurre le tensioni articolari e muscolari. La periferica è ergonomica con collegamento wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, con risoluzione ottica fino a 4000 DPI, 7 pulsanti e tecnologia MagSpeed che permette di posizionare il cursore su un singolo pixel dello schermo. Questo device supporta la ricarica rapida, con autonomia fino a 70 giorni e oltre 3 ore di funzionamento con appena 1 minuto di ricarica.