Batman pronto a uscire dall’ombra, imminente annuncio del nuovo gioco?

Della prossima incarnazione videoludica di Batman se n’è fatto un gran parlare. Gli ultimi mesi sono stati infatti ricchi di fermento per il Crociato Incappucciato della DC. Anche se, alla prova dei fatti, poco o nulla si è effettivamente scoperto su quello che sarà il suo futuro nel mondo dei videogiochi. Una situazione però che potrebbe cambiare nel breve periodo, visto che qualcosa parrebbe muoversi sotto la superficie. E che fa ben sperare la community dei fan dell’Uomo Pipistrello, almeno in merito a un potenziale reveal.

Batman prepara il ritorno, presentazione estiva per lui?

Le indiscrezioni arrivano da quello che è stato identificato come un insider, vale a dire l’utente Reddit dal nickname MrBlum2020. Stando a quanto dichiarato da quest’ultimo, Warner Bros aveva intenzione di dar vita allo show di presentazione nel corso dell’E3 2020. La cancellazione della fiera losangelina, a causa del Coronavirus, non sembra aver sconvolto i piani del colosso statunitense inerenti Batman. Una rapida ricalibrazione, e via verso il reveal del titolo dedicato, che parrebbe essere destinato a non schiodarsi dal mese di giugno 2020. Alla base di questa conferma ci sarebbero obblighi contrattuali per Warner Bros, che non avrebbe quindi margini di manovra.

E sono obblighi che chiaramente faranno molto piacere ai fan, in astinenza forzata da Cavaliere Oscuro da ormai quasi cinque anni. Il momento di tornare a indossare cappa e mantello è senz’altro arrivato. Non mancano i dubbi sull’effettiva identità di MrBlum 2020: sarà effettivamente un insider o l’ha semplicemente buttata lì? Ebbene, a escludere parzialmente questa seconda ipotesi arrivano alcune mancate dichiarazioni dello stesso.

Interrogato su un altro prodotto marchiato Warner Bros, vale a dire il nuovo gioco dedicato a Harry Potter, ha scelto di non rispondere, non essendo in possesso di informazioni utili a tal proposito. Avrebbe potuto dire qualsiasi cosa, in assenza di contraddittorio. E invece a scelto la linea (evidentemente) della correttezza.

Resta da vedere quale sarà la piattaforma di riferimento per il nuovo gioco di Batman. Con PS4 e Xbox One sul viale del tramonto, l’ipotesi maggiormente plausibile è quella di una release su PS5 e Xbox Series X, magari nel 2021.

Fonte