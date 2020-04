Barone Rosso 20 aprile, Solo Flight con Nek, Paolo Fresu, Edoardo Bennato, Ignazio Boschetto, Renanera

Momenti strani, molto… dove comunicare è sempre più difficile.

Gli ostacoli per non fare incontrare la gente non sono solo fisici, ma anche virtuali. Internet fa le bizze. Si blocca. I social che governano la rete hanno ridotto, se non in alcuni casi cancellato, le notifiche che ti avvisano quando qualcuno accende la diretta o fa un post. Per questo è importante “one to one”, condividere post o dirette che ritieni interessanti. Al limite copiarne il link e mandarlo ad amici via Whatsapp o Telegram… Queste due applicazioni sono diventate i veri TG, anche se adesso Whatsapp vuole limitare il numero di condivisioni a solo una.

In questo cielo che si fa sempre più cupo nonostante brilli il sole, anche stasera il Barone Rosso si alza nel suo volo solitario. Il Solo Flight sarà in diretta a partire dalle 20 in contemporanea sulle homepage di:

www.optimagazine.com

www.redronnie.tv

www.roxybar.tv

e le mie pagine Facebook, YouTube, Periscope e Twich. Queste ultime quattro verranno abbandonate nella 2° parte del Solo Flight, quando ascolteremo insieme dischi in vinile che racconterò solo su OptiMagazine, Red Ronnie TV e Roxy Bar Tv.

Nella 1° parte mi collegherò con vari artisti:

NEK, che ha appena pubblicato “Perdonare”, canzone decisamente bella con un video fatto con i telefonini colorato e rassicurante.





IGNAZIO BOSCHETTO che mi vuole raccontare non solo il tour americano del VOLO, ma soprattutto presentare due artisti con cui sta collaborando: NICO e LIDIA SCHILLACI.





EDOARDO BENNATO ha creato insieme al fratello EUGENIO una canzone che nel mood e nel testo descrive perfettamente quello che stiamo vivendo, senza mai uscire dalla poesia• “La realtà non può essere questa”





PAOLO FRESU è una eccellenza mondiale nel jazz. La sua tromba esplora sonorità affascinanti. Ha pubblicato ieri il brano “What lies ahead”, nato da una collaborazione con PETER GABRIEL.

RENANERA dovevano già venire dalla lucania al Barone Rosso insieme a VITTORIO DE SCALZI. Hanno appena registrato una loro personale interpretazione del classico “O surdato ‘nnammurato”.





A questi artisti possono aggiungersi altri in una diretta spontanea e imprevedibile.

E anche stasera racconteremo favole di verità e ascolteremo buona musica che fa bene all’anima. Per questo è importante aiutarci a divulgare il più possibile questo post e condividere i link della diretta di stasera.

Ti aspetto per volare insieme dalle 20 all’una di notte, e magari riusciamo anche a mandarti in onda, se ti colleghi via Skype.

www.redronnie.tv