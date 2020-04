Vis a Vis – El Oasis al via, nuovo trailer e trama del primo episodio: dove va in onda, per ora, lo spin-off

Un nuovo trailer di Vis a Vis – El Oasis, spin-off dell’omonima serie di Ivan Escobar ambientata in un carcere femminile di massima sicurezza, anticipa l’ormai imminente debutto della serie in Spagna, in onda su Fox lunedì 20 aprile coi primi due episodi.

Uno spin-off sulla vita dopo il carcere che è di fatto una quinta stagione di Vis a Vis, come ha spiegato lo stesso showrunner presentando il nuovo progetto, avviato da Fox dopo la decisione contestata dal pubblico (i fan della cosiddetta “marea gialla”, in onore al colore delle divise delle detenute) di non rinnovare la serie dopo la quarta stagione che aveva visto quasi del tutto assente la protagonista Maggie Civantos.

Questo capitolo extra delle vicende di Macarena e Zulema differisce dalla serie originale principalmente per il venir meno della principale caratteristica di Vis a Vis, l’ambientazione carceraria e la conseguente atmosfera da thriller che ne derivava. Qui le protagoniste sono libere: molto tempo dopo i fatti raccontati dal finale della quarta stagione – che terminava con un flashforward a dodici anni dopo – Macarena e Zulema sono una coppia di rapinatrici ormai collaudata, ma pronta all’ultimo spettacolare colpo prima di dividersi per sempre.

Vis a Vis – El Oasis è dunque il racconto della loro ultima missione insieme, derubare di un prezioso diamante un pericoloso narcotrafficante, nel giorno del matrimonio della figlia.

Nel primo episodio di Vis a Vis El Oasis, in onda su Fox il 20 aprile, Macarena e Zulema pianificano la loro ultima rapina insieme: mettono insieme una banda formata dall’ex compagna di cella Goya, dalla nuova fidanzata di quest’ultima ed esperta di cassette di sicurezza, la giovane Triana, e Flaca, una ex soldatessa indurita dalla vita militare e dal continuo uso delle armi. Il piano prevede che dopo la rapina la banda si ritrovi in un motel sperduto nell’Almería, El Oasis appunto, per fuggire in elicottero verso il Marocco. Ma ovviamente i loro piani non andranno come previsto. Il nuovo trailer mostra diversi frammenti di scene inedite della nuova stagione, in un clima da far west che non risparmia momenti melodrammatici, in pieno stile Vis a Vis.

Oltre a Najwa Nimri e Maggie Civantos nei panni di Zulema e Maca, il cast appaiono altri volti della serie originale come Itziar Castro (Goya), Alba Flores (Saray) e Ramiro Blas (Sandoval), oltre ad una serie di new entry che interpretano nuovi personaggi. Lo showrunner storico di Vis a Vis Iván Escobar ha scritto El Oasis insieme agli sceneggiatori Lucía Carballal e JM Ruiz Córdoba. La co-produttrice esecutiva Sandra Gallego dirige gli episodi insieme a Miguel Ángel Vivas.

Per il momento Vis a Vis – El Oasis è visibile solo in Spagna, dal 20 aprile, su Fox e sulle piattaforme incluse nel gruppo Sky come Movistar +, Vodafone, Orange. Al momento non ha ancora una data di debutto su Netflix, che pure potrebbe acquisirne i diritti per la distribuzione all’estero visto che le prime quattro stagioni della serie sono nel suo catalogo (arrivate però anni dopo la prima messa in onda della serie).