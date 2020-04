Un’alternativa per tracciare domanda bonus 600 euro INPS con PIN semplificato

C’è un modo per tracciare lo stato della domanda che avete inviato all’INPS, a proposito del bonus 600 euro, anche nel caso in cui doveste essere in possesso del solo PIN semplificato. Questione, quella che intendo affrontare oggi 19 aprile, con cui possiamo dare continuità a quanto riportato pochi giorni fa su OptiMagazine per coloro che sono in attesa di un segnale concreto. Qualora non abbiate ricevuto l’accredito, infatti, dovete sapere che ci sono due percorsi potenziali per accedere alle suddette informazioni.

Tracciamento domanda INPS per bonus 600 euro: procedura classica

In primo luogo, gli utenti potrebbero essere indotti a cercare su Google l’apposita pagina utile per conoscere lo stato della domanda mandata all’INPS affinché si possa ricevere il bonus 600 euro. Così facendo, con ogni probabilità vi ritroverete in questa specifica sezione. Cliccando su “accedi al servizio” vi comparirà una nuova schermata, dove dovrete selezionare “stato domanda” sotto la voce “persone”. Il problema è che in questo frangente non potrete andare avanti qualora non disponiate del PIN completo.

Tracciare domanda utilizzando il solo PIN semplificato

Al contrario di quello che si pensa, è possibile tracciare la propria domanda per il bonus 600 euro INPS anche disponendo del solo PIN semplificato. In questo caso, infatti, dovrete collegarvi a questa pagina, selezionando poi “indennità 600 euro” sotto la voce “servizio” (non “notizie”, per intenderci), facendo attenzione al giorno e all’ora. L’area sarà infatti disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 8 del mattino. O nei weekend con accesso libero.

A questo punto vi ritroverete in una pagina dedicata proprio alla vostra domanda. Ovviamente, qualora non l’abbiate fatto, dovrete inserire le vostre credenziali disponendo quantomeno del PIN semplificato. A sinistra, nell’apposito menù, troverete la voce “visualizzazione esiti“. Cliccandola otterrete tutti i dettagli del caso, anche sullo stato della vostra domanda per ottenere il bonus 600 euro INPS. Funziona? Fateci sapere nei commenti.