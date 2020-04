Scadenza massima per una selezione di dieci Huawei con EMUI 10 entro giugno 2020

Da alcune ore a questa parte è ufficiosa la lista completa dei prossimi dieci smartphone Huawei che riceveranno l’aggiornamento con EMUI 10. Effettivamente, da alcune settimane non si parlava sul nostro magazine di questo upgrade specifico, considerando il fatto che da un lato il produttore cinese sembra concentrato sullo sviluppo di EMUI 10.1 per i modelli più recenti. Dall’altro, invece, abbiamo il programma beta che procede spedito con EMUI 9.1 sugli smartphone più datati. Una situazione, pertanto, decisamente singolare.

Per farvela breve, c’è un considerevole blocco di smartphone che si è trovato nella terra di mezzo, senza sapere quale sarà il proprio futuro in termini di sviluppo software. Effettivamente, i tempi di EMUI 10 per diversi modelli Huawei sono andati un po’ per le lunghe e attualmente parlavi di date precise sembra cosa non consona. Tuttavia, grazie a quanto riportato nelle ultime ore da un sito come Huawei Update possiamo avere le idee più chiare.

Tempistiche ed elenco dei dieci Huawei a breve con l’aggiornamento EMUI 10

In particolare, a detta della fonte la distribuzione dell’aggiornamento per dieci prodotti Huawei avverrà tra maggio e giugno. Nella lista troviamo modelli come i vari Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Huawei P20, P20 Pro, Mate RS Porsche Design, P30 Lite (256 GB, lanciato poche settimane fa sul mercato), Huawei Nova 4, P Smart 2019 e P30 Lite, nella sua versione classica commercializzata nel 2019.

Vi ricordo che per questi rilasci in programma su alcuni smartphone Huawei, la maggior parte dei quali messi in vendita tra il 2018 ed il 2019, qui si parli di distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 10 su scala globale. Questo vuol dire includere nel discorso Europa occidentale, Europa settentrionale, Asia centrale, Medio Oriente, America Latina, Giappone e Canada. Che ne pensate dei programmi del produttore asiatico? Ce la faremo entro la fine di giugno?