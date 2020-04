Rate TIM su Huawei P40 e P40 Pro, anche con promo #IoRestoConnesso

TIM ha appena inserito i nuovi Huawei P40 e P40 Pro nel suo listino di smartphone a rate, permettendo anche di approfittare della promozione #IoRestoConnesso per ottenere uno sconto anche con questa particolare modalità di vendita. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, i clienti TIM ricaricabili potranno comprare il Huawei P40 al prezzo di 20 euro/mese per 30 mesi, a fronte di un contributo iniziale di 49 euro. Nel caso del P40 Pro, invece, le rate di 26 euro/mese per 30 mesi e l’anticipo di 69 euro. Gli importi restano gli stessi anche per l’acquisto attraverso il finanziamento con Santander Consumer Bank.

I Huawei P40 e P40 Pro sono stati aggiunti anche nel listino dei clienti TIM Advance 4.5G e 5G, con il modello standard proposto a 10 euro/mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo, e quello premium a 15 euro/mese per 30 mesi e 199 euro di contributo iniziale. Per i clienti TIM Advance 5G Unlimited, invece, il Huawei P40 viene offerto a 0 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo, ed il P40 Pro a 10 euro/mese per 30 mesi, e 199 euro di contributo iniziale.

Si fa presente che i top di gamma cinesi sono stati aggiunti anche al listino per i clienti TIM con rateizzazioni in scadenza, al prezzo di 20 e 26 euro/mese per 30 mesi, e senza alcun anticipo. Gli stessi utenti (quelli con le rateizzazioni in scadenza) sono liberi anche di attivare le altre rateizzazioni del listino riservate a tutti i clienti ricaricabili. All’attivazione di una nuova rateizzazione, riceveranno in omaggio 2GB di traffico dati ogni mese, per tutta la durata del nuovo contratto. Le condizioni sopra riportate sono valide dal 17 aprile e fino a nuova comunicazione da parte di TIM. Speriamo di essere stati abbastanza chiari, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti qui sotto.