Guida Final Fantasy 7 Remake su PS4: dove trovare tutti i gatti scomparsi

Final Fantasy 7 Remake rappresenta un vero e proprio sogno ad occhi aperti per la community di videogiocatori. Soprattutto per quelli di vecchia data, che per anni hanno chiesto a gran voce un rifacimento del classico jRPG di casa Square Enix, uscito originariamente nel 1997, dunque 23 anni fa. Un rifacimento che, dallo scorso 10 aprile, è finalmente realtà con un primo episodio al debutto su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, disponibile in esclusiva temporale di un anno. Fan vecchi e nuovi possono allora tornare tra le strade della cittadina di Midgar, andando a vivere la prima parte di un’avventura straordinaria al fianco di Cloud Strife e di tanti altri personaggi entrati ormai di diritto nell’Olimpo del gaming – come Aerith, Tifa o Barrett.

E se è vero che le recensioni descrivono un vero e proprio capolavoro ruolistico capace di mettere sul piatto un equilibrio perfetto tra vecchio e nuovo, questa versione moderna della settima Fantasia Finale non si limita a riproporre la stessa esperienza di un tempo, ma ne rielabora la narrazione, alcune delle meccaniche e pure le missioni presenti, tra principali e secondarie. Non a caso, una volta raggiunto il Capitolo 3, potrete iniziare ad esplorare la prima area di gioco e ad accettare una manciata di subquest, così da guadagnare punti esperienza per salire di livello e utili Gil per i vostri acquisti presso i mercanti – su queste pagine trovate pure una guida in merito. Tra le missioni in questione c’è anche quella che vi sarà affidata dalla piccola Betty, una bambina alla ricerca dei suoi gatti scomparsi.

Final Fantasy 7 Remake, guida alla missione Amici Scomparsi

Questa missione di Final Fantasy 7 Remake si chiama Amici Scomparsi e può essere attivata semplicemente parlando con Betty, alla ricerca di tre diversi gatti. Di cui andrò a svelarvi la posizione in questa piccola e pratica guida. Prima di farlo, sappiate che per trovarli potrete anche fare affidamento sul vostro udito: basterà seguire i miagolii emessi dai tre felini per arrivare al punto in cui sono nascosti. O, come se non bastasse, utilizzare la mappa presente poco più in basso in questo stesso articolo, in cui i tre animali scomparsi sono indicati con altrettanti pallini gialli.

Il primo gatto si trova davanti all’ingresso del Settimo Cielo – Seventh Heaven in lingua originale -, il locale in cui lavora Tifa Lockhart, uno dei personaggi giocabili che potrete reclutare nel vostro party – e amica di infanzia del protagonista. Il secondo gatto, invece, può essere individuato lasciando il Settimo Cielo e proseguendo verso sinistra, proprio raggiungendo il primo bivio. Per quanto riguarda il terzo ed ultimo gatto, dovrete invece recarvi nell’area che risulta compresa tra la bottega e la casa di Cloud. Qui noterete sicuramente un indicatore verde: parlate con la donna, la quale vi parlerà del gatto, per poi andare ad oltrepassare il piccolo passaggio e trovare il felino di Betty. Non vi resta di conseguenza che tornare dalla bambina per restituirle i suoi amici a quattro zampe e ricevere la vostra meritata ricompensa. Da notare che completare questa missione è necessario per ottenere tutti e tre i costumi alternativi di Tifa.

Vi ricordiamo ancora una volta che Final Fantasy 7 Remake è già disponibile per l’acquisto su PS4 e PS4 Pro, sia in versione digitale che fisica. Il tutto in esclusiva temporale per un anno, con il titolo atteso anche su altre piattaforme al momento non ancora annunciate da Square Enix. Dovrebbe comunque trattarsi di PC, Xbox One e delle console di prossima generazione a marchio Sony e Microsoft, quindi PlayStation 5 e Xbox Series X.