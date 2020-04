Gianna Nannini su Rai3 il 19 aprile con l’Hitstory Tour dall’Arena di Verona (scaletta)

Gianna Nannini su Rai3 il 19 aprile, in seconda serata con il suo Hitstory Tour datato 2016. Il concerto che vedremo stasera è quello che la cantante ha tenuto all’Arena di Verona nell’ambito della tournée per la presentazione del disco Hitstory.

Sul palco dell’Arena di Verona, Gianna Nannini è stata accompagnata da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Moritz Müller alla batteria, Daniel Weber al basso, Will Medini alla tastierista, pianoforte e programmazioni. Con Gianna Nannini sul palco anche due coriste: Isabella Casucci e Anna Camporeale.



Ha impreziosito il concerto dell’Arena di Verona e l’intero tour il sestetto d’archi Red Rock Strings formato da Lorenzo Borneo, Roberta Malavolti, Liuba Moraru, Chiara Santarelli al violino, Lina Rusca alla viola e Davide Pilastro al violoncello.

La serata che Rai3 propone in compagnia di Gianna Nannini fa parte degli speciali 7 Donne Accanto A Te, dedicati alle 7 donne protagoniste del concerto-evento in programma per il 19 settembre alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) per il quale i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini sono le artiste che calcheranno il palco a supporto delle donne, contro la violenza di genere. Ognuna di loro sarà accompagnata live da un uomo, non ancora annunciato.

Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto sostiene la lotta alla violenza sulle donne. Per qualsiasi emergenza è attivo il numero 1522, gratuito per tutte le donne vittime di violenza e stalking. Il 1522 è sempre operativo, 24 ore su 24, anche tramite app, con operatrici specializzate ad accogliere le richieste di aiuto e sostegno delle vittime.

Rai3 dedica 7 speciali alle 7 donne protagoniste dello spettacolo. L’ultimo speciale Rai sarà quello dedicato a Laura Pausini, in onda la prossima settimana.

Stasera invece vedremo l’evento che Gianna Nannini ha tenuto all’Arena di Verona nel 2016 con una ricca scaletta che ci proponeva un viaggio nel tempo tra i suoi successi più cantanti dal pubblico e i brani contenuti nella raccolta Hitstory pubblicata il 30 ottobre 2015.

Ad aprire lo show era America, seguire da brani come Avventuriera, Ragazzo Dell’Europa e Ciao Amore Ciao (cover di Luigi Tenco) ma anche Fotoromanza, Bello E Impossibile, Io, Sei Nell’Anima, Meravigliosa Creatura.

Le ultime tre canzoni in scaletta erano L’Immensità, Un’Estate Italiana e Aria, in chiusura degli spettacoli della tournée.

La scaletta de concerto di Gianna Nannini all’Arena di Verona (2016)

1. AMERICA

2. AVVENTURIERA

3. POSSIAMO SEMPRE

4. VITA NUOVA

5. PROFUMO

6. PAZIENZA

7. RAGAZZO DELL’EUROPA

8. CIAO AMORE CIAO

9. HEY BIONDA

10. OGNI TANTO

11. FOTOROMANZA

12. I MASCHI

13. AMICA MIA

14. TEARS

15. TI VOGLIO TANTO BENE

16. LONTANO DAGLI OCCHI

17. DIO È MORTO

18. DEA

19. NOTTI SENZA CUORE

20. OH MARINAIO

21. IO

22. AMANDOTI

23. BELLO E IMPOSSIBILE

24. LATIN LOVER

25. MAMA

26. SEI NELL’ANIMA

27. MERAVIGLIOSA CREATURA

28. L’IMMENSITÀ

29. UN’ESTATE ITALIANA

30. ARIA