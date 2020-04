Dr House M.D. sbarca su Sky Uno per una maratona di tutte le stagioni, scoppia in Italia la medical drama mania: dettagli sulla programmazione

Dopo il successo di Doc Nelle tue Mani su Rai1, quello di New Amsterdam su Canale5 e The Good Doctor su Rai2, sembra che i tempi siano maturi per tornare ad amare Dr House M.D.. I fan e i patiti di questo atipico dottore che ha cambiato la storia dei medical drama allontanandosi dai modelli melodrammatici di E.R. e Grey’s Anatomy, e catapultando tutti nel suo lato oscuro, presto tornerà a rivivere grazie a Sky. Le maratone non mancano in questi giorni di quarantena forzata e mentre Sky Atlantic +1 (canale 111) continua a cavalcare i grandi successi della rete, anche Sky Uno ripiegherà sulle serie tv ma, soprattutto, su Dr House M.D.

Una serie di promo hanno annunciato che la data da segnare in agenda è quella del 25 aprile. Sarà proprio quello in giorno in cui una delle serie più amate e viste nei primi anni di questo secolo, debutterà su Sky Uno in tutto il suo splendore, un’occasione unica per i fan di Hugh Laurie e tutti coloro che amano il suo personaggio. In particolare, il medical drama arriverà su Sky per la prima volta e con tutte le sue stagioni non solo su Box Sets ma anche in onda con una vera e propria maratona di episodi che saranno disponibili anche in streaming su Now Tv.

In particolare, il weekend sarà interamente dedicato alla maratona degli episodi iniziali, ma poi dal 26 aprile l’appuntamento su Sky Uno con il Dottor Gregory House diventa fisso. Poi a partire dal 26 aprile, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, andranno in onda gli episodi della serie che ha fatto la storia dei medical drama per permettere ai fan di rivivere i momenti più emozionanti della serie, oppure per scoprire uno dei personaggi più iconici e carismatici del panorama televisivo internazionale.

In particolare sul profilo ufficiale di Sky Uno si legge: