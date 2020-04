Al via le repliche de L’Allieva 2 su Rai1, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sulla stagione 3: “Torneremo”

Torna L’Allieva 2 in replica, da stasera 19 aprile su Rai1. Aspettando la terza stagione, le cui riprese sono state interrotte a causa dell’attuale emergenza Coronavirus, la rete ammiraglia ripropone il secondo ciclo di episodi. La fiction, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, viene trasmessa anche su Rai Premium.

Per lanciare le repliche de L’Allieva 2, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sono intervenuti nel corso della puntata odierna di Domenica In. I due attori, ognuno nelle proprie case in quarantena, con rispetto delle norme di sicurezza imposte dal governo, si sono sintonizzati in collegamento col programma di Mara Venier. In questo periodo così delicato, i due hanno lanciato un appello rivolto al mondo dello spettacolo.

“Siamo una categoria molto variegata”, spiega Guanciale, che si trova in auto-isolamento a Roma. “Ripartire sarà complicato. Dovremo fissare regole ben precise e sarà dura seguirle. Noi attori, noti o meno, dovremo essere bravi.”

A proposito de L’Allieva 2, la Mastronardi conferma che le riprese della terza stagione sono state interrotte il mese scorso causa emergenza sanitaria in corso. Per intrattenere i fan, la rete ammiraglia ha perciò deciso di riproporre gli episodi della passata stagione, che hanno conquistato il pubblico con ascolti record:

“Grandissimo successo (la fiction, ndr), anzi ringrazio tutti la Rai per questo regalo”, continua l’attrice, che come il collega attualmente si trova in quarantena nella Capitale. “Eravamo sul set della terza serie, eravamo tutti quanti a Roma, pronti. È stata interrotta, come tutta Italia, ma torneremo.”

Alessandra Mastronardi e @LinoGuanciale oggi saranno ospiti a #DomenicaIn in collegamento da casa alle 14:00 su @RaiUno per promuovere le repliche de #LAllieva2, che andranno in onda da questa sera alle 21:20 sempre su #Rai1! Siete pronti?! 🔥https://t.co/31CIQwtoCx#LAllieva pic.twitter.com/MyLIJ5mNzn — Alessandra Mastronardi (@alemastronardif) April 19, 2020

“Anche il nostro set si è fermato”, così scriveva Lino Guanciale sui social qualche settimana fa, annunciando lo stop alle riprese de L’Allieva 3. “Ed è un bene, per tutti. Perché restando a casa e osservando le regole ce la faremo. Tutti insieme. #iorestoacasa, sì, ma non per fermarci… nei prossimi giorni inventiamoci qualcosa per riempire questo momento di riflessioni e spunti nuovi.”

Nessuna anticipazioni sugli episodi della terza stagione che, seguendo i romanzi di Alessia Gazzola, dovrebbero basarsi sul libro Arabesque. In attesa di avere news, l’appuntamento con L’Allieva 2 è per stasera, alle 21:25 su Rai1 con gli episodi 2×01 e 2×02.

Nel primo, dal titolo Le ossa della principessa:

L’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi.

A seguire, l’episodio Il tempo di un battito, di cui la sinossi:

Claudio e Alice continuano ad avere punti di vista opposti sull’amore. Nel frattempo Ambra scompare misteriosamente e Claudio sembra essere molto preoccupato. Una rapina in farmacia degenerata in omicidio porta Alice e Conforti a incontrare nuovamente Einardi, il quale anche stavolta non nasconde un vivo interesse per l’allieva. In Istituto, intanto, il Supremo prof. Malcomess, direttore dell’Istituto, comunica la decisione di ritirarsi.

Gli episodi de L’Allieva 2 saranno visibili anche tramite in live streaming sul sito RaiPlay.