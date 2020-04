I migliori giochi Playstation Hits 2020: guida all’acquisto

Dal 2018 la Sony propone Playstation Hits, un catalogo speciale con alcuni dei migliori videogiochi per la PS4 messi a disposizione a un prezzo particolarmente vantaggioso. Nella linea si possono trovare alcune novità di videogames in uscita nel 2020 e grandi classici, tutti offerti a un costo promozionale davvero conveniente. L’elenco cambia continuamente, quindi per rimanere aggiornato ti consigliamo di seguire tutte le nostre pubblicazioni in merito. Ecco una selezione dei migliori giochi Playstation Hits 2020, con titoli divisi per genere, dai gameplay di avventura agli RPG più appassionanti.

Giochi di avventura per PS4

Super offerta PS4 Hits con Dragon Ball: Xenoverse 2, per affrontare ancora una volta il mondo fantasy di Goku e compagni. Capitolo importante della saga giapponese, all’interno sono presenti diverse sorprese, innovazioni e un sistema di combattimento efficace, che rende il gioco fluido e sempre continuo. Lo scenario è quello di Conton City, dove le cose da fare certo non mancano, con tanti personaggi tra cui scegliere e numerose abilità che si possono sbloccare per migliorare le dinamiche.

Uno dei migliori giochi di avventura per PS4, disponibile nell’elenco 2020 di Playstation Hits, è Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Uscito nel 2017 è realmente uno dei videogames più accattivanti degli ultimi anni, con un combact system eccellente e una struttura open world straordinaria. Decisamente più cruento è The Evil Within, un titolo PS4 Hits 2020 per cuori forti, con la forte influenza di Resident Evil che si fa notare in ogni aspetto di questo terrorizzante e sinistro action horror d’avventura.

Wolfenstein The New Order PlayStation Hits - PlayStation 4 Combattimento contro legioni di soldati nazisti

Cattura delle armi Super segrete che hanno conquistato la terra

Nella line-up di PS Hits c’è anche Uncharted: L’Eredità Perduta, un lavoro maestoso in cui viene proposto il meglio di Naughty Dog. Semplicemente stupendo, sia nelle tecniche integrate nel gioco sia nel rapporto qualità-prezzo, quella che doveva essere soltanto un’espansione diventa un gameplay completo di rara bellezza. Dentro c’è uno strabiliante sistema multiplayer che consente di vivere appieno le avventure del gioco, con pochissimi momenti lenti e un ritmo calzante che attira l’attenzione ad ogni momento.

Uncharted L'Eredità Perduta Hits per PS4 - Lingua Italiana Uncharted L'Eredità Perduta Hits per PS4 - Lingua Italiana

Box eu / au / us - Gioco in Italiano Arabo Tedesco Inglese Francese...

Giochi di macchine per PS4

Nella line-up di Playstation Hits ci sono alcuni dei migliori giochi di macchine per PS4, con titoli davvero richiestissimi tra gli appassionati della velocità. Ad esempio, c’è Project Cars, un titolo adrenalinico da non perdere assolutamente. Si tratta sempre di un simulatore racing, lanciato nel 2015 e oggi arrivato al secondo capitolo, confermandosi come uno dei giochi di auto sportive più gettonati dalla community di PS4. Punto di forza è la modalità carriera, con tantissime opzioni di gioco per approcciarsi alle sfide da soli, online oppure mettere in piedi un network di piloti spericolati. Prezzo scontato anche per una delle proposte più interessanti del settore, ovvero lo storico e avvincente Gran Turismo Sport, il simulatore più emozionante del catalogo messo a disposizione a un prezzo veramente conveniente. I veicoli si possono guidare anche nella modalità con realtà virtuale, grazie all’integrazione con il visore della Playstation VR, per valorizzare al massimo la grafica mozzafiato e iperrealistica di questo videogame. Nella versione a realtà virtuale si può annoverare senza dubbio tra i migliori giochi VR per PS4.

GT Sport Hits - PlayStation 4 Esperienza di guida profonda, perfetta per esperti e subito...

Possibilità di guidare tutte le auto in realtà virtuale con...

Non poteva mancare nelle promozioni anche Need For Speed Rivals, per proseguire la mitica saga degli inseguimenti con la polizia. In questa opzione si possono gestire varie carriere, come corridore oppure partecipando alle gare per sfidare gli altri concorrenti in corse mozzafiato all’ultima sbandata. Attenzione a non perdere i crediti, quindi massima cautela per non essere catturati. In generale l’esperienza di gioco è notevole, supportata da una grafica moderna e un sistema di AI per gli altri piloti ottimale, da valorizzare allestendo una postazione di guida per PS4.

Giochi di guerra per PS4

Nei primi titoli di Playstation Hits troviamo subito un videogioco d’eccezione, da inserire sicuramente tra i migliori giochi per PS4 di guerra, Wolfenstein: The New Order. Si tratta di un vero e proprio shooter senza multiplayer, in cui un gruppo di nazisti questa volta sta riuscendo a conquistare il mondo, arrivando negli anni ’60 a controllare quasi ogni nazione del globo terrestre. Ovviamente c’è ancora una resistenza che lotta per la libertà, ed ecco quindi arrivare i combattimenti per la fatidica rivolta. Ottimo livello del gameplay e veramente tante sparatorie, per un ritmo a dir poco frenetico.

Nonostante non sia un videogioco di guerra classico, ad esempio come i più tradizionali Call Of Duty e Sniper Elite, nel catalogo PS4 Hits figura anche La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor. Direttamente dalla saga de Il Signore degli Anelli, ecco arrivare una guerra fantastica violenta e distruttiva, accompagnata da un gameplay ben strutturato e una forza narrativa che non delude le aspettative. Accontentare i fan era difficile, tuttavia l’obiettivo è stato raggiunto, con questo videogame curato in ogni dettaglio e veramente innovativo.

Giochi LEGO per PS4

Quando si parla di videogames per bambini il catalogo LEGO è senza dubbio una garanzia, perciò non stupisce che tra i titoli più ricercati da mamme e papà ci siano alcuni dei migliori giochi LEGO per PS4. Si tratta di prodotti molto apprezzati, per questo motivo è davvero difficile trovarli all’interno della lista di promozioni speciali di Playstation Hits. Una delle rare apparizioni è quella di LEGO Batman 3 Gotham e Oltre, sviluppato come da prassi da TT Games per il terzo capitolo della saga collaborativa tra il pipistrello e i mattoncini.

Lego Batman 3 Più di 150 personaggi sbloccabili appartenenti all'universo DC Comics

Possibilità di esplorare famose location come il palazzo di...

Dopodiché la proposta di videogiochi vede una serie di titoli tutti interessanti, ideali per bambini piccoli e ragazzi più grandi, i quali nonostante non siano su PS Hits sono comunque disponibili a un prezzo super vantaggioso. Si tratta ad esempio della serie di videogiochi LEGO con i personaggi Marvel, come gli Avengers e il gameplay Super Heroes, oppure il popolarissimo LEGO Jurassic World. Il mondo dei mattoncini animati vanta una partnership duratura con la console della Sony, perciò non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Giochi di ruolo per PS4

Tra i migliori giochi di ruolo per PS4, nella lista economica di Playstation Hits la Sony offre God Of War, action RPG violento indicato per chi apprezza le dinamiche rapide e le atmosfere da togliere il sonno. L’ambientazione è basata su una serie di scenari completamente aperti, con una grafica eccezionale e un gameplay sorprendente. Sia la trama che i personaggi sono profondi e curati fin nei minimi dettagli, con l’incontro di generazioni diverse e numerose campagne alle quali partecipare. Non mancano meccaniche e tecniche sopraffine, per un videogioco lungo e complesso come pochi altri.

Dopo lo straordinario terzo capitolo della saga la Sony propone Fallout 4, uscito qualche anno ma oggi disponibile in offerta nel catalogo Playstation Hits. Sono in molti a indicarlo come un capolavoro assoluto, con scenari leggendari, un combact system perfetto e un processo di crescita dei personaggi che non trova eguali nel genere dei giochi di ruolo, motivo per il quale è apprezzato e indicato come uno dei giochi PS4 perfetti per le ragazze. La lunghezza è biblica, perciò è importante cominciare Fallout 4 soltanto se non si hanno impegni urgenti, poiché bisogna mettersi comodi e scordarsi di tutto il resto per molte ore.

Tra le promozioni speciali di Playstation Hits abbiamo anche Nioh, un altro action RPG appassionante da acquistare assolutamente. Le campagne dei samurai sono lunghe e complesse, con tantissime missioni e attività secondarie, per un videogioco intenso e profondo dalle ottime meccaniche. Straordinaria la struttura dei livelli, con diversi passaggi segreti che possono essere aperti e numerosi boss che nascondono insidie pericolose e inaspettate, perciò è necessario stare sempre allerta e preparati.

Giochi PS4 per bambini

Nell’elenco di titoli PS Hits non potevano mancare alcuni dei migliori giochi PS4 per bambini, un target di riferimento per il quale bisogna riconoscere che Sony offre un’ampia scelta di videogames di ottima manifattura. Da non perdere soprattutto per il prezzo promozionale è Rayman Legends, indicato a partire dai 7 anni in su. Capitolo successivo al primo Rayman Origins, questo gameplay è veramente divertente e appassionante, con una grafica perfetta e un sistema di gioco di livello assoluto.

Fra le proposte scontate di Playstation Hits per i bambini c’è anche Ratchet & Plank, davvero difficile da trovare, ma disponibile su Amazon in diversi box con la console PS4 inclusa e altri titoli per tutta la famiglia. Arrivato sul mercato nel 2016, questo videogioco è un riepilogo di tutto ciò che era stato fatto fino a quel momento, per ricapitolare la saga e dare un appoggio per i capitoli futuri. Il gioco è eccezionale e coinvolgente come pochi altri, ideale per rivivere le avventure di Ratchet e Plank in un contesto ricco di contenuti e di attività.