Scaletta de Il Volo all’Arena di Verona su Rai1 prima dei prossimi concerti in Italia

Il Volo – Un’Avventura Straordinaria torna in TV stasera, martedì 14 aprile. Il concerto-evento che il trio pop-lirico ha tenuto all’Arena di Verona nel 2015 torna in replica su Rai1 ai tempi del Coronavirus.

Con Il Volo sul palco anche alcuni ospiti della musica italiana: Francesco De Gregori, Francesco Renga e Lorenzo Fragola. Con Francesco Renga, i ragazzi de Il Volo si sono esibiti in L’Immensità; con Francesco De Gregori hanno invece cantato Sempre E Per Sempre; con Lorenzo Fragola hanno poi presentato il brano Best Day Of My Life, sul finire del concerto.

A presentare l’evento è stato Carlo Conti. Pochi mesi prima del concerto de Il Volo all’Arena di Verona era stato proprio lui ad annunciare il trionfo del trio al Festival di Sanremo con la canzone Grande Amore. Concorrenti nella categoria dei Campioni, Il Volo effettuava una sorta di azione di riposizionamento e dopo il grande successo internazionale con tournée sold out in tutto il mondo, si riaffacciava sul territorio italiano.

Stasera, Rai1 ripropone il concerto de Il Volo all’Arena di Verona in un particolare momento storico in cui tutti gli eventi dal vivo sono stati sospesi per far fronte alla pandemia da Covid-19.

Cover del repertorio italiano ed internazionale e pezzi del proprio repertorio è ciò che bisogna aspettarsi dallo spettacolo de Il Volo che Rai trasmetterà stasera a partire dalle ore 21.25, anche in streaming su Raiplay.

Salvo nuovo aggiornamenti e ulteriori restrizioni, Il Volo tornerà in concerto in Italia questa estate per alcuni appuntamenti imperdibili.

I concerti de Il Volo in Italia nel 2020

L’Arena di Verona riaccoglierà nuovamente la musica de Il Volo in un concerto in programma per domenica 30 agosto, in replica il 31 agosto, per una doppia data-evento.

Il Volo sarà poi al Teatro Antico di Taormina il 4 e il 5 settembre.

In autunno, la tournée proseguirà a Torino con un concerto in programma il 26 novembre al Pala Alpitour. Il 30 novembre il live è atteso al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 4 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti per tutti i concerti sono disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne, online, via call center e nei punti vendita fisici.

SCALETTA Il Volo Un’Avventura Straordinaria