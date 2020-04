9-1-1 e 9-1-1: Lone Star rinnovate negli Usa, quando andranno in onda i nuovi episodi in Italia?

9-1-1 e 9-1-1: Lone Star rinnovate. Questa è una delle poche notizie che arriva dagli Usa in questo momento complicato e incerto. Mentre la Pandemia impazza in tutto il mondo lasciando a casa cast e crew delle nostre serie tv preferite, in tv ormai va in onda poco e niente. In molti continuano a slittare gli episodi a tempi migliori e, soprattutto, cercando di capire se i finali potranno fare lo stesso o meno, ma 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star, per fortuna, non sono tra queste.

La rete ha annunciato che la serie firmata da Ryan Murphy per Fox e il suo spin-off torneranno anche il prossimo anno, rispettivamente, con una quarta e una seconda stagione anche se i tempi e i modi rimangono comunque sospesi fino a quando non si capirà quando e se si potrà tornare sul set entro la fine del mese o a maggio. Con una media di poco superiore a 1,4 e 6,8 milioni di spettatori totali, 9-1-1: Lone Star ottiene la sua seconda stagione si classifica come il più votato e più seguito script tra le serie Fox.

Ecco il trailer della serie:

9-1-1 va in onda su FoxLife o, almeno, lo ha fatto fino allo scorso dicembre 2019 visto che i nuovi episodi prenderanno il via dal 19 maggio ma traslocando su Fox per la prima volta. Il secondo passaggio è poi previsto su Rai2 dove proprio all’inizio di quest’anno è andata in onda la seconda stagione. E 9-1-1 Lone Star? Al momento non ci sono notizie a riguardo anche se in molti sono pronti a scommettere che lo spin-off potrebbe non sbarcare su Rai2.

Per chi non lo conoscesse ancora 9-1-1: Lone Star segue Rob Lowe nei panni di un pompiere di Manhattan che si trasferisce ad Austin, in Texas per aiutare a ripristinare una vecchia caserma dei pompieri. Al fianco di Rob Lowe troviamo Liv Tyler nei panni del capo paramedico Michelle Blake, descritta come una donna “un po’ rock ‘n’ roll, a volte bad girl ma sempre una tosta”, che nasconde dentro di sé il dolore per la scomparsa della sorella minore Iris. Inutile dire che ad irretire il pubblico ci ha pensato il loro rapporto e, naturalmente, i casi che continuano ad essere proposti episodio dopo episodio. Per adesso i fan italiani che si sono già lasciati tentare dallo streaming illegale, non potranno far altro che attendere per capire cosa ne sarà della loro serie preferita in Italia.