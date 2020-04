Andrea Bocelli in Piazza Duomo, solo ma in diretta mondiale per un messaggio di speranza contro il Coronavirus (video)

Andrea Bocelli in Piazza Duomo canta nel giorno di Pasqua. Solo ma in diretta mondiale, il video su YouTube macina milioni su milioni di visualizzazioni e consente al tenore italiano di raggiungere tutto il mondo.

Un’esibizione nel silenzio più assoluto di Duun centro storico di Milano deserto, per la prima volta.

Nel silenzio assoluto del Duomo di Milano e della piazza adiacente, Andrea Bocelli si è esibito in una performance straordinaria trasmessa in diretta streaming su YouTube in tutto il mondo.

“Custodirò l’emozione di questa esperienza inedita e profonda, di questa Santa Pasqua che l’emergenza ha reso dolente, ma al contempo ancora più feconda, tra le memorie in assoluto più care – ha affermato Andrea Bocelli – Quella sensazione d’essere contemporaneamente solo – come lo siamo tutti, al cospetto dell’Altissimo – eppure di esprimere la voce della preghiera di milioni di voci, mi ha profondamente colpito e commosso. L’amore è un dono. Farlo fluire è scopo primario della stessa vita. E con la vita, ancora una volta, mi trovo in debito. La mia gratitudine va a chi ha concepito questa opportunità, il Comune di Milano e il Duomo, ed a tutti coloro che hanno accolto l’invito e si sono uniti in un abbraccio planetario, raccogliendo quella benedizione del Cielo che ci restituisce coraggio, fiducia, ottimismo, nella certezza della fede”.

Quando l’Italia è in pieno isolamento da Coronavirus, Piazza Duomo è apparsa deserta, come ogni altra via della città. A risuonare è stata solo la voce di Andrea Bocelli che ha dato vita ad una performance unica, senza precedenti, impossibile da replicare.

Ad accompagnare Andrea Bocelli solo organista titolare della cattedrale, Emanuele Vianelli. Il tenore ha cantato brani di musica sacra a lui cari, accuratamente trascritti per voce solista e organo. Ha cantato anche l’Ave Maria di Bach / Gounod e Amazing Grace, a cappella in una Piazza Duomo completamente vuota.

L’evento è stato promosso dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo e prodotto da Sugar Music e Universal Music Group grazie al contributo di YouTube, al quale Andrea Bocelli ha partecipato in forma totalmente gratuita (con la collaborazione di Almud e Maverick Management).

Andrea Bocelli è il fondatore della Andrea Bocelli Foundation (ABF), associazione benefica che si è immediatamente mobilitata contro il Coronavirus attivando una importante raccolta fondi per aiutare ospedali e reparti ad acquistare strumentazioni medicali e dispositivi di protezione individuale. E’ possibile donare attraverso la piattaforma https://www.gofundme.com/f/abfxcovid19 oppure contattando direttamente la “Andrea Bocelli Foundation”, scrivendo all’indirizzo development@andreabocellifoundation.org.