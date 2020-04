Svelati data e teaser di Dead to Me 2 su Netflix, Jen e Judy piombano in un mondo “alla Scarface”

È arrivato il momento di rispolverare le vicende della turbolenta amicizia fra Jen e Judy: l’8 maggio arriva infatti Dead to Me 2 su Netflix. La dramedy creatta da Liz Feldman e interpretata da Christina Applegate e Linda Cardellini torna con una nuova stagione all’insegna del dark humour e della complessa e caotica elaborazione del trauma e del lutto.

Il primo teaser di Dead to Me 2 su Netflix richiama gli eventi principali della prima stagione, e in particolare il cliffhanger conclusivo. Il colpo di pistola con cui Jen stronca l’ex fidanzato di Judy (James Marsden) restituisce una sorta di perverso equilibrio fra le due protagoniste e fa strada agli eventi della seconda stagione.

Il rapido susseguirsi di flash da Dead to Me 2 in questo breve teaser promette una seconda stagione sulla falsariga della prima. Si va da Jen in maschera antigas a Judy in pieno crollo nervoso, passando per una tragicomica cena in cui Applegate ricorda a Cardellini come non stiano vivendo nel mondo di Biancaneve ma in quello di Scarface.

Nonostante una prima stagione dalla trama scarna e le palesi difficoltà nel posizionarsi efficacemente fra comedy e frama, la prima stagione di Dead to Me ha riscosso un discreto successo di pubblico. A salvarla da un limbo di mediocrità sono state le performance di Linda Cardellini e – soprattutto – Christina Applegate, e a meno di un clamoroso salto di qualità è probabile che il contesto non muti neppure nella seconda stagione.

Ad ogni modo resterà interessante seguire l’evoluzione del rapporto fra Judy e Jen, che in virtù del finale della scorsa stagione si vedrà senz’altro più profondo che mai. In attesa di un trailer esteso che sveli qualcosa in più sulla direzione che la serie intende intraprendere, scopriamo il primo teaser di Dead to Me 2, su Netflix dall’8 maggio.