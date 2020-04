Pasqua e Pasquetta 2020 con le serie tv: cosa guardare nel weekend del 12 aprile

Nella primavera più atipica che si ricordi resta una piccola, grande consolazione: poter trascorrere la Pasqua e la Pasquetta in compagnia dei volti noti e dei grandi ritorni nel mondo delle serie tv.

Il weekend del 12 aprile offre infatti tanti spunti diversi per occupare il tempo fra un’abbuffata festiva e l’altra, al pari delle settimane immediatamente precedenti. Riepiloghiamo quindi le serie tv in uscita sulle varie piattaforme.

Cosa guardare su Netflix

La sua uscita è sulla bocca di tanti da una settimana, ormai, ma chi se la fosse fatta sfuggire ha a disposizione un intero weekend per rimediare. Parliamo naturalmente de La Casa di Carta 4, appuntamento televisivo fra i più attesi della stagione e da noi recensito in anteprima.

La quarta stagione della serie spagnola più popolare di sempre porta in primo piano diversi personaggi rimasti nelle retrovie durante la stagione precedente. Allo stesso tempo riporta sullo schermo i personaggi deceduti duranti la rapina precedente, seguendo almeno quattro storyline contemporaneamente.

Gli appassionati di wrestling – o chiunque abbia voglia di cambiar genere – possono godersi Lo Show di Big Show, una sitcom familiare in cui la star Paul Wight – Big Show, appunto – interpreta sé stesso, un ex wrestler alle prese con il ruolo di padre e marito ma desideroso di tornare sul ring.

Per una parentesi di puro intrattenimento c’è invece Brews Brothers, serie comico-demenziale in cui due fratelli lontani da tempo, Wilhelm e Adam Rodman, si ritrovano a gestire insieme una birreria. Sono entrambi dei geni della birra… dei braumeister, ma non potrebbero essere più diversi in termini di personalità e tecniche di preparazione della birra.

Sono proprio le differenze tra i due fratelli a movimentare la vita quotidiana nella birreria dei Rodman e a promettere una buona dose di risate e spensieratezza. I due protagonisti sono interpretati da Alan Aisenberg e Mike Castle.

Le novità su Prime Video

La più recente proposta di Amazon Prime Video – in attesa del debutto di Bosch 6 il 17 aprile – è Tales from the Loop, quanto di più lontano ci sia dalla fantascienza in senso tradizionale. Questa serie semi-antologica si ispira alle opere dell’artista svedese Simon Stålenhag per svelare i misteri dell’universo, rendendo possibile ciò che prima era impossibile.

Nella nostra recensione in anteprima spieghiamo come Tales from the Loop – sul cui cast torreggia uno splendido Jonathan Pryce – offra qualcosa di ben lontano dalle certezze e dallo svago fine a sé stesso di cui si potrebbe sentir bisogno in questo momento tanto complesso.

Eppure i suoi toni sommessi, le sue ambientazioni rurali, i dialoghi scarni ed essenziali riescono splendidamente a evidenziare l’universalità di certe esperienze umane, momenti minuscoli eppure inevitabili, che nessuna fantascienza – per quanto atipica e marginale – può alterare o sopprimere.

Serie tv gratis su Apple TV+

Il più gradito regalo di Pasqua arriva forse da Apple, che in virtù di una freschissima iniziativa di solidarietà offre a tutti gli utenti la possibilità di guardare gratis e senza abbonamento una buona fetta del suo catalogo. Basta dunque avere a disposizione un dispositivo compatibile con la Apple TV per accedere allo streaming di diverse produzioni originali.

C’è Dickinson, ad esempio, una ricostruzione volutamente anacronistica dell’adolescenza della poetessa Emily Dickinson (Hailee Steinfeld). Oppure For All Mankind, serie fantascientifica ucronica in cui si osserva cosa sarebbe successo se l’URSS avesse vinco la corsa allo spazio contro gli Stati Uniti, effettuando il primo sbarco sulla Luna.

Oppure ancora Servant, il drama horror diretto da M. Night Shyamalan e in cui una coppia di genitori finge che il proprio figlio neonato sia ancora vivo servendosi di una bambola reborn. Infine Little America, serie antologica molto apprezzata dalla ritica, in cui si seguono le vite di immigrati alla ricerca del sogno americano al di là di visioni semplicistiche o stereotipiche.

Gli abbonati alla piattaforma possono godersi anche Home Before Dark, nuovo mystery drama ispirato alla storia vera di Hilde Lysiak, la più giovane giornalista investigativa professionista degli Stati Uniti.

La serie segue il trasferimento della ragazza e dei genitori da Brooklyn alla cittadina in cui il padre ha trascorso la propria infanzia. È in questo piccolo centro che Hilde riapre le indagini su un caso irrisolto, che tutti – suo padre compreso – sembrano intenzionati a mantenere sepolto.

Nuove uscite su Disney+

L’ultima novità in casa Disney+ non può che far felici gli amanti de I Simpson. Dal 10 aprile è infatti disponibile sulla piattaforma un corto animato nuovo di zecca, intitolato Maggie Simpson in Playdate with Destiny e incentrato appunto sulla terzogenita di Homer e Marge.

Come spieghiamo nel nostro approfondimento, il corto si apre su una normale giornata al parco, in cui la piccola Simpson sta giocando. Sembra essere un giorno come tutti gli altri, ma quando Maggie si trova in pericolo, un eroico bambino la mette in salvo e per lei è amore a prima vista.

Dopo un primo appuntamento di giochi, Maggie non vede l’ora di rivedere il suo nuovo fidanzatino. Tuttavia, le cose non vanno esattamente come previsto. Sarà il destino – oppure il maldestro papà Homer – a ostacolarla?

Per gli abbonati alla piattaforma sono disponibili anche il quarto episodio di High School Musical: The Musical: La serie e il quinto della serie tv The Mandalorian.

Nuove serie tv su Mediaset Premium e Sky

Premium Crime propone dal 6 aprile The Sinner 3, nuovo appuntamento con la serie antologica USA prodotta fra gli altri da Jessica Biel. Il detective Harry Ambrose torna sugli schermi per indagare su un tragico incidente d’auto avvenuto nello stato di New York, e che inevitabilmente si rivela essere qualcosa di molto più oscuro e sconvolgente.

Al fianco di Bill Pullman troviamo questa volta Matt Bomer (Jamie Burns), abitante di Dorchester coinvolto nell’incidente su cui Ambrose indaga; Chris Messina (Nick Haas), amico di Jamie dai tempi del college; Jessica Hecht (Sonya); Parisa Fitz-Henley (Leela Burn); Eddie Martinez (Vic Soto).

Nella notte fra il 12 e il 13 aprile, e poi ancora nella serata del 13 aprile, arriva infine su Sky Atlantic il quinto episodio della terza stagione di Westworld, intitolato Genre e pronto a riprendere dal clamoroso colpo di scena con cui si è concluso il quarto episodio.

Per uno sguardo alle uscite dell’intero mese di aprile basta consultare le nostre guide alle novità Netflix, Prime Video, Sky, Apple TV+ e Quibi, piattaforma nuova di zecca dedicata alla serialità breve da fruire su smartphone e tablet.