Il trionfo di Gaia Gozzi ad Amici divide: riscatto o ingiustizia?

Gaia Gozzi ad Amici di Maria De Filippi 19 si classifica al primo posto: è lei la vincitrice del programma, all’epoca del Coronavirus.

Ma Gaia Gozzi non è nuova al mondo dei talent show. Aveva già partecipato a X Factor, seguita dal coach Fedez; aveva raggiunto la finale del programma e si era classificata al secondo posto. Un percorso a fari spenti, poi. Dopo X Factor pochi e confusi passi che hanno riportato Gaia Gozzi a tentare la strada del talent, questa volta Amici di Maria De Filippi.

Lo spazio destinato a Gaia all’interno del programma di Canale 5 è sempre stato superiore rispetto a quello destinato a tutti gli altri concorrenti. Il suo trionfo era scontato, palese, fin troppo prevedibile, sin dalle prime puntate del pomeridiano, sul finire dell’anno vecchio. Il serale, poi, ha alimentato i dubbi che portavano a passi da gigante verso la vittoria di Gaia Gozzi ad Amici.

Venerdì 3 aprile la conferma definitiva: Gaia Gozzi è la prima classificata del talent show di Maria De Filippi che quest’anno ha dovuto fare i conti con il Coronavirus e con una fase senza pubblico e con pochi ospiti.

Sarà anche la prima edizione senza instore tour successivi. I finalisti di Amici, così come tutti gli altri cantanti del programma, non potranno intraprendere il consueto appuntamento firmacopie con i fan che si traduce in dischi venduti in tutta la penisola. Non potranno inoltre prendere parte a programmi TV e show di ogni tipo vedendo la loro estate a casa, al pari di tutti gli altri. Radio tour e festival estivi che portavano gli artisti in piazza, infatti, quest’anno sembra proprio che non ci saranno e non si potrà inoltre girare per interviste. Le uniche occasioni promozionali sono legate al web, per i concorrenti di Amici, per la vincitrice Gaia e per tutti gli altri cantanti e personaggi pubblici in attesa di promozione.

La primavera e l’estate senza live avranno sicure ripercussioni anche sul percorso di Gaia che per la seconda volta nella sua breve carriera potrebbe aver sprecato un’altra possibilità di notorietà.



Se il secondo posto a X Factor non le ha fruttato un bel niente, utopistico era già illudersi che Amici di Maria De Filippi l’avrebbe salvata, nonostante Chega sia stata apprezzata dal pubblico.



All’indomani del trionfo di Gaia Gozzi ad Amici c’è chi grida al riscatto: dopo il secondo posto a X Factor Gaia ha vinto, ottenendo ciò che avrebbe meritato già anni fa.



Di contro, c’è anche chi grida all’ingiustizia: Gaia ad Amici non avrebbe proprio dovuto accedere avendo già usufruito di una grande vetrina da talent show e il suo trionfo scontato è ingiusto.

Una cosa è certa: questa vittoria a Gaia, in termini di visibilità, non frutterà un beò niente. Lo stesso discorso vale per i concorrenti di Amici 19 della categoria canto. Impossibilitati a prendere parte a programmi TV, festival e show estivi, impossibilitati ad incontrare i fan per l’instare tour firmacopie, gli album venduti si conteranno sulle dita delle mani e il fatturato che genereranno sarà prossimo allo zero.