Liberiamoci di chiamate anonime e fastidiose con iOS 13.4: la procedura da seguire

Ci sono tante novità che dobbiamo prendere in considerazione in questo periodo a proposito dell’aggiornamento iOS 13.4, soprattutto per gli utenti iPhone. Il mondo dei melafonini, infatti, fa notizia non solo per le offerte dedicate ai top di gamma, come abbiamo avuto modo di osservare in questi giorni attraverso alcune proposte di Amazon, ma anche per questioni software. Non tutti sanno che il firmware giunto in Italia di recente potrà regalarci delle sorprese in grado di migliorare notevolmente le nostre giornate.

Zero chiamate anonime e indesiderate su iPhone con l’aggiornamento iOS 13.4

Un aspetto da considerare con il nuovo aggiornamento iOS 13.4 riguarda senza ombra di dubbio la gestione delle chiamate anonime e indesiderate. Fondamentalmente, si tratta di una funzione con cui il vostro sistema operativo accetterà solo le chiamate provenienti dai contatti che avete salvato all’interno della vostra rubrica sul telefono. In alternativa, una volta attivata, riceverete solo chiamate che lo stesso OS riuscirà ad associare a numeri telefonici individuati all’interno di Mail o in Messaggi.

Parallelamente, le chiamate che non rientreranno in queste casistiche, verranno girate automaticamente alla segreteria telefonica. Così facendo, iOS 13.4 dovrebbe dare un contributo fondamentale affinché si possano praticamente azzerare le chiamate in arrivo dai call center, sempre più frequenti anche per gli utenti iPhone. Qualora vogliate attivare la funzione, dovrete accedere in “Impostazioni”, per poi selezionare “Telefono” e successivamente attivare la voce chiamata “Silenzia chiamate sconosciute“.

Solo nel corso delle prossime settimane avremo le idee più chiare su questa funzione e sulla sua effettiva utilità. Certo l’aggiornamento iOS 13.4 qualche problemino qua e là lo sta creando agli utenti in possesso di un iPhone, almeno stando alle segnalazioni degli ultimi giorni, ma questo plus potrebbe fare la differenza per tante persone. Fateci sapere come stanno andando le cose in questo periodo.