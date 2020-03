Il concerto dei Queen in Italia è rinviato: ecco il nuovo calendario del tour

Il concerto dei Queen in Italia è rinviato. Il gruppo di Brian May si è dovuto piegare all’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo, fino a rivedere il calendario del tour che avrebbe dovuto portarli in Italia nelle prossime settimane. I Queen con Adam Lambert saranno in Italia a maggio 2021, nella data del 23. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Il live dei Queen in Italia avrebbe dovuto tenersi il 24 maggio 2020, data che è stata poi rimandata a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in corso. La nuova data del concerto dei Queen in Italia è ora fissata per il 23 maggio, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

L’annuncio dello stop di Brian May

“Siamo davvero dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento dei nostri show in Europa, anche se questa notizia potrebbe non arrivare così inaspettata per i nostri fan, vista la situazione assurda in tutto il mondo. Le scene incredibili che abbiamo visti ai nostri concerti solo un mese fa ora sembrano solo un sogno distante. Siamo stati davvero fortunati a riuscire a terminare quel tour, appena prima che quest’ondata ci travolgesse. So che anche molti dei nostri fan là fuori stanno vivendo simili sentimenti di incredulità e confusione. Ovviamente avremmo tenuti i concerti come da programma se fosse stato possibile. La buona notizia è che abbiamo già un piano B pronto. Tenete i biglietti già acquistati, saranno validi anche per i nuovi show. Se Dio vuole, ci saremo!”

Roger Taylor cita Frank Sinatra

Brian May non è stato l’unico a parlare della difficile situazione che riguarda tutto il mondo, con l’Italia particolarmente colpita dall’emergenza sanitaria attualmente in corso e che sta continuando a mietere vittime. Il batterista dei Queen cita Frank Sinatra.

“Siamo tutti uniti ad affrontare questa situazione. È devastante, frustrante, spaventoso e sconvolgente, ma, citando Sinatra, pick ourselves up, dust ourselves down… Start all over again! Prendetevi cura di voi, faremo ritorno appena sarà possibile! Con amore, Roger”

Per Adam Lambert, la salute è al primo posto

Il frontman dei Queen si è detto di dispiaciuto di non poter condurre il tour in Europa, ma ritiene che la salute venga prima di ogni concerto.

“Sono davvero dispiaciuto di non poter andare in tour in Europa come da programma, ma dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri e mettere la salute di tutti al primo posto. Non vedo l’ora di tornare là fuori appena sarà tutto a posto”.

Il nuovo calendario dei concerti dei Queen