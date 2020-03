Le repliche di Montalbano su Rai1 dal 30 marzo, il commissario sfida Harry Potter in tv

Torna Montalbano su Rai1 con un nuovo ciclo di repliche. Dopo il flop di ascolti con La concessione del telefono, la rete ammiraglia tenta di vincere la gara dello share, riproponendo gli episodi del commissario più famoso della televisione.

La fiction, che da oltre vent’anni registra ascolti record, dovrà sfidare il quinto film della saga di Harry Potter, in onda su Italia1. Nelle scorse settimane, le avventure del maghetto di Hogwarts, sebbene riproposte in replica, hanno conquistato oltre il 16% di share. Un successo senza tempo che continua ad appassionare grandi e bambini. Il commissario riuscirà a battere Harry Potter?

Stasera, 30 marzo, Rai1 manderà in onda L’altro capo del filo, trasmesso l’11 febbraio 2019, tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri. Ecco le anticipazioni.

Montalbano è alle prese con un’emergenza umanitaria. Gli sbarchi di migranti si susseguono sulle coste siciliane quasi ogni notte, ma il Commissario Montalbano – senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia – insieme a suoi pochi uomini lavora senza sosta per garantire il massimo della sicurezza. In una strana notte avviene un terribile delitto a Vigata. Elena Biasini, giovane e bellissima donna amica di Livia, viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. L’efferato omicidio sembra inspiegabile. Spetterà a Montalbano e ai suoi fedeli uomini saper ricostruire la vita di questa ragazza misteriosa e straordinaria. L’inchiesta sulla vita della giovane uccisa porterà all’altro capo del filo (da qui il titolo dell’episodio e del libro omonimo), ovvero dal Sud al profondo Nord Italia. Per la prima volta, le indagini conducono Montalbano in Friuli-Venezia Giulia, dove potrà trovare la soluzione di questo intricato caso e scoprire la lacerante verità che si cela dietro la morte della donna.

Nel cast de L’altro capo del filo, Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Elena Radonicich, Angelo Russo, Ahmed, Hafiene, Eurydice El-ETr, Giorgia Salari, Carlo Calderone, Anna Ferruzzo, David Cannavò, Davide Lo Verde, Aglaia Mora, Giovanni Guardiano, Nour Zarafi, Safa Derguala, Hossein Taheri e con la partecipazione di Sonia Bergamasco.

Il figliuzzo suo dovrebbe però rispondere da solo alle domande del Commissario! Siamo pronti per una condivisione totale di emozioni davanti a @MontalbanoRai? Lunedì #30marzo su @RaiUno "L'altro capo del filo" #Montalbano pic.twitter.com/IcPVqMyKNq — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) March 29, 2020

Italia1 invece manderà in onda Harry Potter e l’Ordine della Fenice, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di J.K. Rowling. Voldemort è tornato, ma nessuno al Ministero della Magia sembra crederci. Harry, sopravvissuto col cugino Dudley all’attacco dei Dissennatori, viene espulso da Hogwarts per avere usato impropriamente la magia davanti a un babbano. Silente interviene per reintegrare il ragazzo a Hogwarts; è qui che apprende dell’esistenza dell’Ordine della Fenice, un gruppo di nobili cavalieri magici avversari di Voldemort. Dall’altra parte, l’oscuro signore recluta vecchi servitori di ascendenza pura per entrare in possesso della profezia. L’esercito “templare” di Silente combatte due fronti e due poteri: quello maligno e potente dei Mangiamorte e quello politico e ottuso di Caramell, che si ostina a negarne il ritorno.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano su Rai1 è per stasera alle 21:25.