Indicazioni per spesa online Coop per regioni e città: 3 siti di riferimento

Chi vorrà effettuare la spesa online Coop in questo momento di emergenza per la diffusione da Covid-19 dovrà seguire determinate indicazioni fornite dalla catena dei noti supermecati. Queste sono ben diverse per giorni e città ma purtroppo non riguardano tutto il territorio nazionale. Ci sono dunque da fare delle distinzioni, così come comunicate direttamente sul sito del brand.

Dopo un primo approfondimento già presente sulle pagine di OM va detto che la spesa online nelle sole regioni dell’Emilia Romagna, del Veneto e del Lazio è possibile attraverso il sito www.easycoop.com. Sul portale e-commerce specifico andrà, in ogni caso, verificata la disponibilità di un giorno e di una fascia oraria di consegna: in realtà un arduo compito, almeno in questo momento, vista la gran mole di richieste dei consumatori che non vogliono o non possono uscire di casa. Va specificato, in ogni caso che dopo l’invio dell’ordine, almeno in questo momento, non sarà possibile più modificarlo nel contenuto e neanche cambiare la fascia orarie e il giorno in cui la spesa arriverà a casa.

La copertura per la spesa online Coop non si esaurisce tuttavia alle tre regioni su menzionate. Anche i residenti in Lombardia, in Piemonte e in Liguria possono usufruire del servizio. In questo secondo caso la piattaforma di acquisto è diversa ed è raggiungibile all’indirizzo web www.e-coop.it/VirtualShop. Ad ogni modo, anche per questo secondo canale, andrà sempre verificata la disponibilità di giorni e fasce orarie di consegna da parte degli operatori.

Oltre alle due soluzioni già fornite per la spesa online Esselunga va chiarito che ci sono delle condizioni speciali pensate per le città di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia e Varese. Per gli over 65 qui è garantito il servizio di consegna dei prodotti completamente gratuito ma utilizzando il canale www.supermercato24.it. Nessuna altra disposizione riguarda, per il momento, altre città.