Serie tv su Sky ad aprile, cosa guardare da Diavoli con Patrick Dempsey a Babylon Berlin 3

Nell’elenco di serie tv su Sky ad aprile 2020 spiccano alcuni attesi ritorni e una delle grandi novità dell’anno. Si parte il primo aprile con la terza stagione di Babylon Berlin, drama tedesco in costume basato sui libri di Volker Kutscher.

Ambientata nella Berlino del 1929, ai tempi della Repubblica di Weimar, la serie vede il commissario Gereon Rath indagare su casi in cui si intersecano politica, arte, droga, emancipazione ed estremismo. Nel cast della serie figurano Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Peter Kurth, Matthias Brandt.

Tra le nuove serie tv su Sky ad aprile anche la chiacchieratissima Diavoli, miniserie ispirata all’omonimo romanzo di Guido Maria Brera. Come illustrato nella nostra panoramica della serie, Diavoli è un thriller finanziario incentrato sul profondo legame tra i due protagonisti, molto simili ma anche molto distanti.

Uno di essi è l’italiano Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), esempio di uomo che si è fatto da sé fino a diventare lo spregiudicato Head of Trading di una delle principali banche di investimento al mondo. Il suo mentore è Dominic Morgan (Patrick Dempsey), CEO della banca nonché uno degli uomini più potenti della finanza mondiale. La loro amicizia inizia però a vacillare sotto i colpi dei segreti di Morgan.

Tra segreti e disinganni, nello scenario dell’Olimpo della finanza mondiale, si consumeranno così sfide professionali e faide personali. Nel cast di Diavoli, su Sky Atlantic dal 17 aprile alle 21:15 e in streaming su NOW TV, anche Kasia Smutniak, Lars Mikkelsen, Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen.

#Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey debutta su Sky Atlantic Italia il 17 aprile: ecco il trailer! 💣 Pubblicato da Serial Stalkers su Sabato 7 marzo 2020

Tra le novità di aprile su Sky e NOW TV anche la quarta e la quinta stagione di Girls, in arrivo rispettivamente il 20 e il 27 aprile. La dramedy di e con Lena Dunham torna a farsi riscoprire a tre anni dalla sua conclusione su HBO, proseguendo il racconto delle vicende di Hannah, Marnie (Allison Williams), Jessa (Jemima Kirke) e Shoshanna (Zosia Mamet).

Le quattro amiche cercano ancora di trovare il proprio posto nel fitto scenario di New York e costruire un’esistenza all’altezza dei propri sogni. Fra i tentativi di realizzare le ambizioni professionali si incastrano rapporti d’amore e d’amicizia sempre più passionali e complessi, come quello fra Adam – un intenso Adam Driver –, Hannah e Jessa.

Il 22 aprile arriva su Sky anche la seconda stagione di Magnum P.I., reboot dell’omonimo successo televisivo degli anni ’80. Di ritorno dall’Afghanistan, l’ufficiale dei Navy SEAL Thomas Magnum – interpretato da Jay Hernandez – decide di cambiare vita e dedicarsi all’attività di detective privato alle Hawaai e consulente per la sicurezza del romanziere Robin Masters.

Per quanto riguarda le serie finora in onda su Premium, Mediaset ha chiarito le modalità in base alle quali continueranno a essere trasmessi i titoli nel caos per l’emergenza Coronavirus. Nel nostro articolo uno sguardo più approfondito a tutte le serie tv coinvolte, da Batwoman a The Flash 6.