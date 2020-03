Espansione di Pokémon Spada e Scudo in video: le novità della Torre dei Due Pugni

Pokémon Spada e Scudo non rappresentano solo le due più recenti avventure dedicate ai colorati mostriciattoli tascabili made in Japan, ma anche due delle esperienze più ammalianti disponibili su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, versione solo portatole dell’ibrida di Kyoto. Dopo l’esperimento Pokémon Let’s Go Pikachu e Eeeve, i ragazzi di Game Freak hanno deciso di portare due capitoli tradizionali del più che ventennale – e amatissimo – franchise sull’ultima console domestica di Nintendo, per la prima volta nella storia. E lo ha fatto sia recuperando i tratti distintivi e storici del brand, ma anche introducendo feature ed elementi mai visti, come ad esempio le Terre Selvagge – che danno la possibilità di interagire via rete con gli altri Allenatori provenienti un po’ da tutto il mondo e di dedicarsi a svariate attività tipiche del genere MMORPG -, i Raid Dynamax o ancora le evoluzioni Gygamax, che chiamano i player ad affrontare versioni gigantesche dei Pokémon più noti.

E se è vero che la formula ha convinto per alcuni aspetti e deluso per altri, il team di sviluppo non ha alcuna intenzione di lasciare a bocca asciutta tutti quei tanti appassionati ancora affamati di scorribande nella regione di Galar al fianco di creature già note e di quelle dell’ottava generazione – introdotte proprio con Pokémon Spada e Scudo. Già in passato, infatti, la “grande N” ha annunciato diversi DLC per l’ultima incarnazione della serie, inclusi nel Pass di Espansione dei due giochi – o comunque acquistabili separatamente. Il primo di questi è stato uno dei grandi protagonisti del Nintendo Direct Mini organizzato dall’azienda dagli occhi a mandorla, e andato in onda fino a pochi minuti fa nella giornata di oggi, 26 marzo 2020.

Pokémon Spada e Scudo, le novità dell’Isola dell’Armatura

In particolare, si tratta dell’espansione che ci porta ad esplorare l’Isola dell’Armatura, una delle nuove aree previste per chi ha acquistato il Pass di Espansione di Pokémon Spada e Scudo, e che ne caratterizza questa prima parte in uscita, al debutto per la fine del mese di giugno. Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct Mini, la casa di Super Mario ha allora mostrato in video i territori che gli Allenatori saranno chiamati ad esplorare con i primi vagiti dell’estate. E che potete recuperare anche voi grazie al filmato poco più in basso in questo stesso articolo.

Come comunicato dagli sviluppatori dagli occhi a mandorla, l’Isola dell’Armatura sarà il primo dei due scenari accessibili da coloro che hanno acquistato il pacchetto di espansioni di Pokémon Spada e Scudo. Si tratta di un enorme atollo in mezzo al mare, che mette a disposizione dei fan di Pikachu e dei suoi variegati amici un nuovo dojo in cui allenarsi e andare ad affinare le proprie abilità nella intense lotte Pokémon. Accedendo alle attività del nuovo dojo, potremo ricevere il Pokémon Leggendario Kubfu dal maestro Mustard, per poi cimentarci con le Torri dei Due Pugni, localizzate sempre sull’isola del DLC. Una volta conquistata una delle due torri, Kubfu si evolverà in Urshifu. Non solo, grazie all’espansione potremo mettere le mani su nuovi sfondi, effetti e cornici per le card della Lega Pokémon.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che il Pass Espansione messo a punto da Nintendo e Game Freak può essere acquistato su eShop al prezzo di 29,99 euro. Con la sua prima parte, gli appassionati potranno anche aiutare alcuni Pokémon che viaggiano al loro fianco ad assumere la forma Gigamax. Ciò ha condotto alla scoperta delle forme Gigamax di Rillaboom, Cinderace e Inteleon. Le mosse Gigamax che questi Pokémon Gigamax possono utilizzare sono incredibilmente potenti, con effetti persino più devastanti delle normali mosse Dynamax o Gigamax. A chiudere, ribadiamo che Pokémon Spada e Spudo sono disponibili per l’acquisto solo su Nintendo Switch e Nintento Switch Lite. Cosa ve ne pare del nuovo DLC?