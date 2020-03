Da Arrow 8 a The Flash 6 da Chicago Fire 8 a Supergirl 5: Mediaset dice no allo stop della messa in onda

Da Arrow 8 a The Flash 6 da Chicago Fire 8 a Supergirl 5, sono solo queste alcune serie che pensavamo in bilico nella programmazione italiana dopo il terremoto Coronavirus che sta investendo il mondo fermando riprese, doppiaggio e messa in onda, ma Mediaset ha detto stop al caos di queste ore con un comunicato chiaro diretto ai suoi abbonati: le serie tv americane continueranno ad andare in onda su Infinity e Sky a oltranza nonostante i problemi con il doppiaggio.

In particolare, nel comunicato ufficiale diramato in queste ore si legge: “Consapevoli che oggi più che mai il servizio di Infinity può essere utile per trascorrere qualche ora di serenità è stato deciso di non fermare la programmazione, ma di continuare a trasmetterla sottotitolata. Gli episodi doppiati torneranno appena possibile”.

Questo significa che le serie attualmente in onda andranno avanti fino a che gli episodi saranno disponibili compatibilmente con quello che sta succedendo negli Usa. Sono molti gli show che hanno dovuto interrompere le riprese e sono tanti quelli attualmente in panchina in attesa di tempi migliori e questo potrebbe, alla fine, cambiare le buone intenzioni di Mediaset che ha divulgato anche un lungo elenco in cui spiega la programmazione, tra le altre, di Arrow 8, The Flash 6, Supergirl 5, le serie firmate Dick Wolf, Chicago Fire 8 e company, ma anche di Riverdale 4, Shameless 10 e le sue commedie.

Di seguito l’elenco di tutti gli episodi finora doppiati, i successivi episodi saranno presenti nel nostro catalogo in inglese con i sottotitoli in italiano:

Batwoman, andrà in onda doppiato fino all’episodio 9;

Supergirl 5, andrà in onda doppiato fino fino all’episodio 7;

Arrow 8, andrà in onda doppiato fino all’episodio 7;

The Flash 6, andrà in onda doppiato fino all’episodio 9;

Chicago Fire 8 andrà in onda doppiato fino all’episodio 10;

Chicago Med 5 andrà in onda doppiato fino all’episodio 12;

Chicago PD 7 andrà in onda doppiato fino all’episodio 12;

Law&Order – Special Victims Unit 21 andrà in onda doppiato fino all’episodio 9;

Manifest 2 andrà in onda doppiato fino all’episodio 11;

Young Sheldon 3 andrà in onda doppiato fino all’episodio 6;

Prodigal Son andrà in onda doppiato fino all’episodio 11;

Riverdale 4 andrà in onda doppiato fino all’episodio 12;

God Friended Me 2 andrà in onda doppiato fino all’episodio 10;

Mom 7 andrà in onda doppiato fino all’episodio 14;

Shameless 10 andrà in onda doppiato fino all’episodio 6;

Superstore 5 andrà in onda doppiato fino all’episodio 4;

Veronica Mars andrà in onda doppiato fino all’episodio 4;

Will & Grace 3 andrà in onda doppiato fino all’episodio 6;

The Goldbergs 7 andrà in onda doppiato fino all’episodio 10;

Bob Hearts Abishola andrà in onda doppiato fino all’episodio 16.

I restanti episodi delle serie tv elencate andranno in onda in lingua originale e con i sottotitoli seguendo la programmazione americana con i relativi stop se e quando arriverà il momento. Gli episodi doppiati sono rimandati a tempi migliori sperando che arrivino presto.