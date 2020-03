Alla fine l’AIFA autorizza l’Avigan ma dubbi pure dal produttore

L’AIFA autorizza l’Avigan alla fine, dopo un paio di giorni caratterizzati da comunicati ufficiali e dichiarazioni di esperti caratterizzati da forti dubbi sul farmaco giapponese Favipiravir ma pure una gran sommossa del popolo social che chiedeva comunque di testare il medicinale. Alla fine dei conti sembra averla avuta vinta anche la strategia di non lasciare nulla di intentato in questo momento di estrema emergenza per il coronavirus.

L’ultimo comunicato dell’AIFA che risale a sole poche ore fa sottolinea quanto segue: la commissione tecnico scientifica riunita per l’analisi ha preso in considerazione le preliminari (seppur limitate) evidenze di attività del medicinale favipiravir per il trattamento della malattia COVID-19. Per questo motivo ha deciso di lavorare ad un programma di sperimentazione clinica per il farmaco. Questo servirà a valutare l’efficacia del principio ma pure l’eventuale sicurezza nella sua somministrazione.

Veneto e Piemonte, a seguito delle dichiarazioni dei rispettivi governatori. dovrebbero essere proprio le prime regioni a sperimentare un protocollo per il farmaco Avigan. Come conseguenza più che logica, proprio nelle rispettive aree geografiche, si potrebbe essere pronti ai primi test su pazienti affetti da coronavirus nei prossimi giorni. Ulteriori dettagli sulle modalità di somministrazione dello favipiravir saranno dunque svelate a breve.

Sull’efficacia dell’Avigan per il trattamento del nuovo coronavirus, i dubbi non provengono solo dall’AIFA e da alcuni autorevoli esperti virologi come Burioni, ma in parte anche dalla stessa casa farmaceutica produttrice del farmaco. La FUJIFILM Toyama Chemical ha difatti diramato una nota chiarendo come, in questo momento, il medicinale viene si somministrato a pazienti di Covid-19 in Giappone, ma i test sono ad uno stadio decisamente embrionale. La sperimentazione è nata dopo aver constatato l’applicazione della stessa procedura in Cina ma proprio la speciale divisione farmaceutica Fujifilm non ha svolto dei test propri sull’efficacia del farmaco e neanche è in grado di commentare quelli a disposizione. In poche parole, dunque, ancora una volta viene ribadito come non esistano prove scientifiche dell’efficacia del principio preso in esame. Soprattutto va valutato l’aspetto sicurezza dei pazienti in caso di somministrazione più o meno prolungata del medicinale.