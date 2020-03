Francesco Gabbani dedica L’Italiano a medici e infermieri in lotta contro il Coronavirus

Francesco Gabbani dedica L’Italiano a medici e infermieri, impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus che in questi giorni sta piegando l’Italia. Il cantautore carrarese ha così deciso di tornare nei panni dell’astronauta che aveva portato al Festival di Sanremo e cantare il brano di Toto Cutugno.

Nella sua performance casalinga, Francesco Gabbani ha ringraziato anche tutti coloro che continuano a garantirci i servizi essenziali, come i commessi dei supermercati che lavorano senza sosta.

“Grazie a chi sta lavorando per tenere in piedi l’Italia, i medici, gli infermieri, le forze dell’ordine, chi lavora nei supermercati e tutti gli altri settori che adesso stanno lottando per tenere in piedi il Paese, che però ha intorno soltanto la natura, al contrario degli altri miei colleghi”.

La quarantena di Francesco Gabbani in campagna

Come ha raccontato nel corso del suo ultimo intervento a Domenica In, Francesco Gabbani sta conducendo questi giorni di quarantena nella sua abitazione tra la Toscana e la Liguria, con tanto verde intorno che gli consente di prendere una boccata d’aria durante queste lunghe giornate a domicilio.

“Riscopro lati della casa che non avevo considerato, penso che anche voi lo stiate scoprendo, chi lavora tutti i giorni, nella frenesia, non ha tempo per queste cose. Riscopriamo lati della casa che avevamo trascurato, come lo sgabuzzino che non ci ricordavamo, là nascosto. Oltre a questo inizio anche ad avere il fuso orario da quarantena, non mi ricordo che ore sono, a voi capita?”.

Il primo live da casa di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è stato tra i primi a intrattenere i suoi fan con un live da casa nel quale ha suonato Viceversa, brano che ha portato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo e con il quale ha raggiunto il secondo posto assoluto. Il singolo è stato riversato anche nel disco omonimo che ha rilasciato subito dopo la partecipazione al Festival.

Il ritorno al Festival dopo il trionfo in Occidentali’s Karma

Francesco Gabbani è tornato sul palco di Sanremo dopo la trionfale vittoria in Occidentali’s Karma, con la quale aveva superato anche la super favorita Fiorella Mannoia, che aveva gareggiato con Che Sia Benedetta. Travolgente il successo che ne è conseguito, con una lunga serie di concerti che ha tenuto per tutto il 2017 fino al Carroponte di Sesto San Giovanni nel mese di settembre. Tra ospitate televisive e nei festival, Francesco Gabbani trascorre un anno ricco di impegni, dopo il quale si è preso una lunga pausa fino al ritorno con un singolo estivo nel 2019 e sul palco di Sanremo con Viceversa.

Il concerto all’Arena di Verona è previsto per ottobre

Francesco Gabbani ha già annunciato il concerto di supporto al nuovo album che terrà all’Arena di Verona il prossimo 8 ottobre. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati senza che ci siano stati annunci di spostamenti a causa dell’epidemia attualmente in corso. Il live è quindi confermato per il mese di ottobre, nel quale stanno confluendo molti dei live già programmati per questi mesi.