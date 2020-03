Bufala Madonna di Loreto: pellegrinaggio contro Coronavirus inesistente

La bufala Madonna di Loreto non è che l’ennesima falsità diffusa in questi giorni di emergenza sanitaria, con l’Italia messa in ginocchio dalla pandemia da Coronavirus. Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, l’immagine da cui nasce tutto mostra la statua della Madonna di Loreto all’interno di una teca di cristallo all’interno di un P-72 dell’Aeronautica Militare. La gente ha creduto nella preparazione di un pellegrinaggio celeste per invocare alla Santissima Madre affinché interceda per la protezione sul Paese, e la liberazione da tutti i mali. Vi parliamo di bufala Madonna di Loreto in quanto al Santuario lauretano non sanno nulla di questa presunta iniziativa. La statua non sorvolerà il cielo italiano.

Non si tratta di un fotomontaggio, bensì di un’immagine datata spacciata per attuale

Nemmeno si può dire che l’immagine che sta girando sui social in queste ore sia un fotomontaggio: trattasi di un contenuto risalente ad alcuni mesi fa nella base di Sigonella, che nulla a che fare con la pandemia da Coronavirus. Lo ha rivelato anche il colonnello Stefano Cosci dell’Aeronautica Militare, il quale ha confidato che nel mentre arrivavano le prime notizie circa il coinvolgimento della Lombardia nell’epidemia, il pellegrinaggio celebrativo di tre statue della Madonna, cominciato lo scorso 8 dicembre in omaggio al centesimo anniversario di Maria come patrona dell’Aeronautica Militare, è stato sospeso. Il transito delle tre statue della Madonna avrebbero dovuto sorvolare le basi civili, militari e internazionali fino al 24 marzo. I piloti dell’Aeronautica Militare non hanno potuto fare altro che prendere questa sofferta, ma più che giusta, decisione, rispettando quanto predisposto dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In ogni caso, il 24 marzo avrà comunque luogo una Santa Messa, anche se decisamente in forma più essenziale rispetto alla celebrazione che era in programma per la ricorrenza. L’arcivescovo Dal Cin salirà sul pulpito alle ore 11, rigorosamente a porte chiuse (la funzione liturgica verrà trasmessa in streaming).

Nessun pellegrinaggio celeste straordinario: le tre statute della Madonna di Loreto sono ferme

Non cadete, quindi, nella bufala Madonna di Loreto: non esiste alcun pellegrinaggio celeste straordinario legato all’emergenza sanitaria da Coronavirus: la foto che sta invadendo i tanti profili social Facebook e WhatsApp è risalente al mese di gennaio scorso, scattata nella base di Sigonella. Si fa presente che le statue lauretane stanziano, al momento, in tre aeroporti diversi (pià precisamente quelli di Gioia del Colle, Palermo e Madrid), nell’attesa che il peggio passi e l’emergenza sanitaria rientri dopo settimane di crisi profonda. Questo è quanto dato sapere sulla bufala Madonna di Loreto, a dispetto di quanto qualcuno ha voluto far credere circa un presunto pellegrinaggio straordinario effettuato con un P-72 dell’Aeronautica Militare che starebbe sorvolando i cieli italiani con a bordo la statua della Madonna di Loreto in una teca di cristallo. Si sarebbe trattato di un’iniziativa sicuramente apprezzabile, anche se restiamo fermamente convinti sarà sufficiente pregare per essere ascoltati dalla Vergine in un momento di così tanta difficoltà per l’Italia ed il mondo. Se avete qualche domanda da farci, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.