Barone Rosso 23 marzo, Solo Flight: ci isoleremo dal rumore con qualche video e chiacchierando

In questo periodo ricevo tantissimi video o testimonianze. Non ho mai condiviso nulla. Questo documento fatto oggi a Tokyo in Giappone mi incuriosisce parecchio. Anche perché dimostra che lì non c’é paura. Non so chi sia il ragazzo che l’ha fatto. Né se quel farmaco che cita sia davvero efficace. Ma mi sento in dovere di condividerlo. … Dopo la pubblicazione nei commenti ho letto che questo ragazzo si chiama Cris Ares (non riesco a taggarlo ma nei commenti ci sono i tag della sua pagina). Chiaramente ci sono i soliti che sanno tutto e che la ritengono una bufala. Quelli invece che non hanno paraocchi hanno fatto ricerche e trovate link anche scientifici che confermano le parole di questo ragazzo sul farmaco.#coronavirus #covid19 #Avigan