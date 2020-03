Never Have I Ever su Netflix racconta i tormenti dell’adolescenza secondo Mindy Kaling (teaser)

Per alcuni è solo Kelly Kapoor in The Office, ma la carriera di Mindy Kaling è in realtà un susseguirsi di progetti interessanti, accolti con calore da pubblico e critica. Il più recente di essi è Never Have I Ever, su Netflix dal 27 aprile con una promessa semplice e chiara da mantenere: accrescere la rappresentazione degli americani di origine indiana sul piccolo schermo.

E in effetti Never Have I Ever è la storia di Devi, una quindicenne indiano-americana di prima generazione alle prese con i tormenti di un’adolescenza da nerd, fatta di successi scolastici e imbarazzi sociali.

Nel primo teaser della serie, un chiaro riflesso dello stile umoristico di Kaling, la giovane Devi prega le divinità induiste alla vigilia del primo giorno di scuola affinché l’introducano ai piaceri dei teenager più popolari.

Penso si possa dire che l’anno scorso ha fatto schifo per tutta una serie di motivi, riflette a voce alta nella breve clip che annuncia l’arrivo di Never Have I Ever su Netflix il 27 aprile. Quindi ho pensato a un paio di modi coi quali potreste farvi perdonare. Tra questi, vorrei avere la possibilità di dire “Per me niente cocaina” a una festa di scuola e trovare un fidanzato […], può anche essere stupido, purché sia un figo da paura.

La protagonista è interpretata da Maitreyi Ramakrishnan, una diciassettenne esordiente che Mindy Kaling ha scelto fra più di quindicimila candidate. Nelle audizioni vediamo sempre un certo tipo di attori indiani, ha spiegato Kaling in un’intervista a Variety.

La nostra serie racconta di una ragazza Tamil, una comunità di persone originarie dell’India meridionale, con la pelle molto scura. Mi ritengo molto fortunata ad avere la possibilità di fare una serie su una nerd indiana che prova a comportarsi male, è un contesto con cui ho molta familiarità.

Il rilievo della cultura indiana è ciò che differenzia Never Have I Ever da tante altre produzioni Netflix su e con adolescenti, da The End of The F***ing World a I Am Not Okay With This, e che pure riesce a evidenziare l’universalità di certi temi e la visione dell’adolescenza come rito di passaggio.

Mindy Kaling, nota principalmente per i suoi ruoli in The Office e The Mindy Project in tv e Ocean’s 8 al cinema, è anche un’affermata autrice e produttrice. Proprio per la qualità del suo lavoro di scrittura ha ottenuto una nomination agli Emmy 2010, ha venduto milioni di copie con le sue autobiografie ed è considerata una delle voci più influenti nel mondo della comedy Usa.

Never Have I Ever è il suo primo progetto per Netflix. La serie debutterà il 27 aprile. Eccone il primo teaser: