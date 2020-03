L’uscita di The Last of Us Part 2 è salva: il gioco PS4 torna disponibile su Amazon Italia

Erano in molti a temere per le sorti di The Last of Us Part 2 ora che l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha stravolto gli equilibri del mondo, sia dal punto di vista sociale che strettamente economico. Nelle ultime ore, infatti, il titolo esclusivo per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro era scomparso dai listini di Amazon Italia, lasciando intendere che il publisher Sony e gli sviluppatori di Naughty Dog – già autori della saga “esotica” di Uncharted – fossero in procinto di annunciare uno slittamento nella data di uscita, almeno per tutte le edizioni fisiche del survival game – comprese Special e Collector’s Edition.

Dopo il primo rinvio, che ha fissato il debutto di The Last of Us Part 2 al 29 maggio 2020, fortunatamente però il kolossal dei “cagnacci” californiani non dovrebbe subire ulteriori ritardi. La prossima (dis)avventura post apocalittica con protagonisti i già noti – e amatissimi! – Ellie e Joel è quindi tornata disponibile sui listini tricolore del colosso dell’eCommerce, come potete verificare anche voi fiondandovi sulla pagina ufficiale del prodotto. L’uscita rimane poi invariata per la fine del mese di maggio, per la gioia di tutti quei videogiocatori che non vedono l’ora di tornare a combattere infetti impugnando il proprio fedele DualShock 4.

Nel frattempo, rimangono ancora da definire le situazioni di due altri attesissimi titoli in uscita in primavera. Ci riferiamo al remake di Final Fantasy 7, in uscita il 10 aprile, e a quello di Resident Evil 3, atteso ancora prima, giorno 3 del prossimo mese – e di cui potete scaricare una demo su PS4, Xbox One e PC. Mentre per il primo Square Enix ha annunciato che diramerà maggiori indicazioni proprio nella giornata di oggi – 20 marzo 2020 -, per il ritorno a Raccoon City Amazon ha iniziato ad inviare mail ai propri clienti avvisandoli che le spedizioni delle versioni scatolate procederanno a rilento, spostandosi addirittura al 30 aprile o al massimo al 5 maggio di quest’anno.

In ogni caso, l’epilogo per The Last of Us Part 2 pare essere positivo, almeno per il momento e nel caso la situazione non vada a cambiare per future disposizioni ministeriali. Noi gamer non possiamo che restare a casa come tutti i nostri connazionali, per il bene nostro e comune, magari dedicandoci a questi giochi gratuiti disponibili per PS4, utilissimi a sopportare al meglio la quarantena.