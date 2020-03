I Durrell – La mia Famiglia e altri Animali su laF dal 20 marzo: trama e cast della quarta ed ultima stagione

La quarta ed ultima stagione de I Durrell – La mia Famiglia e altri Animali arriva anche in Italia: il capitolo finale debutta venerdì 20 marzo alle 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 135), con la messa in onda dei primi due dei sei episodi inediti da 45 minuti che concludono la serie.

Le avventure rocambolesche della bizzarra famiglia britannica emigrata a Corfù sono al capolinea: l’adattamento della celebre trilogia ispirata alla sua infanzia a Corfù dello zoologo ed esploratore britannico Gerald Durrell, fondatore del Durrell Wildlife Conservation Trust e del Jersey Zoo per la salvaguardia delle specie in via di estinzione, si chiude con un ultimo capitolo in cui arriva il momento di affrontare la Seconda Guerra Mondiale (la trilogia è edita in Italia da Adelphi).

La quarta stagione de I Durrell – La mia Famiglia e altri Animali, creata da Sid Gentle Films, scritta da Simon Nye e diretta da Roger Goldby e Steve Barron, è ambientata nel 1939, quando Louisa (Keeley Hawes) trasforma la villa di famiglia in una pensione sperando così di sbarcare il lunario. I suoi primi ospiti, però, non fanno altro che portare altro caos in famiglia, provocando il malcontento della comunità locale. Intanto Spiros (Alexis Georgoulis), decide di dichiararsi a Louisa dopo aver capito che il matrimonio con Dimitra (Marina Aslanoglou) è ormai irrimediabilmente finito. Nel frattempo Gerry (Milo Parker) si decide ad aprire un vero e proprio zoo allargando la cerchia dei suoi animali col gufo Ulisse, mentre Larry (Josh O’Connor, il Principe Carlo di The Crown) si allontana per cercare in un posto più tranquillo in cui poter scrivere senza distrazioni, Margo (Daisy Waterstone) vuole aprire un salone di bellezza e Leslie (Callum Woodhouse) decide di entrare nei Boy Scout. Mente le loro vite scorrono tra avventure e imprevisti, una nuova sfida riunisce tutti: i Durrell devono organizzarsi per accogliere sull’isola un ospite speciale, il Re di Grecia. Con l’arrivo della Seconda Guerra Mondiale, però, le sorti della famiglia dipendono da una decisione campale: restare a Corfù o rientrare in Inghilterra?

Accanto al cast fisso della serie, in questa quarta stagione de de I Durrell – La mia Famiglia e altri Animali arriva la new entry Miles Jupp (Harry Potter e l'Ordine della Fenice, The Crown) nei panni di Basil, il cugino di Louisa dall'infatuazione facile, che finisce per innamorarsi di Dimitra.

























L’adattamento tv della trilogia di Gerald Durrell, che ha incantato intere generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo, arriva in Italia dopo essere stato trasmesso nel Regno Unito da ITV: I Durrell – La mia Famiglia e altri Animali è in onda per 3 venerdì dal 20 marzo 2020 alle ore 21.10 in esclusiva su laF (Sky 135), disponibile anche on demand e su Sky Go.