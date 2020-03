Andrea Bocelli e i Ferragnez, insieme tra musica e beneficenza: concerto dal balcone per l’emergenza Coronavirus

Nei giorni più difficili della quarantena imposta per decreto, mentre si attende il picco dei contagi nella speranza che arrivi presto l’inversione di tendenza, Andrea Bocelli e i Ferragnez hanno unito le forze per un comune obiettivo.

In questi giorni Chiara Ferragni e Fedez continuano ad intrattenere i loro followers con appuntamenti casalinghi dal balcone di casa a Citylife a Milano, invitando tutti a cantare per restare uniti. Lo hanno fatto in diretta streaming con Emma Marrone, poi con Andrea Bocelli.

Chiara Ferragni e Fedez per il sociale

La coppia di star del web, che sta impiegando la sua influenza in rete per raccogliere fondi da devolvere all’istituzione di nuovi posti di terapia intensiva per la Regione Lombardia, ha accolto l’invito lanciato da Andrea Bocelli e della Fondazione che porta il suo nome a partecipare ad una raccolta fondi dedicata all’emergenza Covid-19.

I Ferragnez sono stati promotori, nell’ultima settimana, di una raccolta fondi che ha raggiunto oltre 5 milioni di euro devoluti alla Fondazione San Raffaele, che sta per aprire un nuovo reparto di terapia intensiva per pazienti affetti da Coronavirus. E si sono attivati anche per sostenere la causa promossa dalla Fondazione Andrea Bocelli, per raccogliere fondi a favore dell’ospedale di Camerino, sito nelle Marche, zona già colpita dal terremoto del 2016 nel Centro-Italia e ora alle prese con l’emergenza da Coronavirus. L’ospedale di Camerino da alcuni giorni è stato trasformato in un Covid Hospital, dedicato alla cura dei pazienti contagiati e ha bisogno di materiali e risorse che ne garantiscono il funzionamento.

L’iniziativa di Bocelli per Camerino

Fare il bene: è l’unico mestiere che ci rende degni d’essere qui, pigionanti del mondo… Ognuno secondo il proprio talento, secondo quello che è e che ha, può fare sempre e comunque la differenza. Oggi più che mai, ascoltiamo la nostra coscienza, rimbocchiamoci le maniche e facciamo quello per cui siamo stati creati… Fare il bene del prossimo si può declinare in migliaia di modi ma resta, per tutti, il prioritario mestiere. Siamo fratelli, ma siamo anche colleghi.

L’appello a sostegno dell’ospedale di Camerino è stato raccolto e rilanciato da Chiara Ferragni e Fedez attraverso i propri canali social, che su Instagram contano rispettivamente 19 e 9,5 milioni di followers, invitando tutti a partecipare alla raccolta. L’obiettivo prefissato è raggiungere 100.000 € per acquistare respiratori polmonari e materiale di protezione individuale che permettano a medici, infermieri e operatori sanitari dell’ospedale di Camerino di curare i degenti e lavorare in sicurezza. Per contribuire è possibile donare sulla piattaforma GoFundMe, la stessa usata da Chiara Ferragni e Fedez per la loro raccolta a favore del San Raffaele di Milano.

La diretta Instagram di Andrea Bocelli e i Ferragnez

In una diretta Instagram che ha raggiunto oltre 15mila persone, Andrea Bocelli ha cantato tra le altre cose l’Inno d’Italia e Con Te Partirò, accompagnato al piano dal figlio Matteo Bocelli, cantante e volontario della ABF. Dall’altra parte dello schermo, i Ferragnez, in un miscuglio di lirica, pop e rap che ha coinvolto tanto i vicini di casa affacciati al balcone quanto gli utenti Instagram a chilometri di distanza, in nome della solidarietà e della volontà di riconoscersi insieme in una comunità. Fedez ha dedicato la diretta a tutti i medici e gli operatori della sanità delle province italiane più colpite dall’emergenza, inviando loro un simbolico abbraccio.

Una commossa Chiara Ferragni ha partecipato alla diretta emozionandosi all’ascolto dell’Inno di Mameli cantato da Bocelli. I Ferragnez hanno festeggiato nello stesso giorno il compleanno del figlio Leone, che ha compiuto 2 anni.

Il video della diretta Instragram di Andrea Bocelli e i Ferragnez

Un live molto emozionante, grazie Andrea Bocelli, Fedez e The Blonde Salad by Chiara Ferragni per la dedica agli "amici di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e tutte le province maggiormente colpite da questa tragedia a tutti i medici e operatori sanitari che stanno letteralmente sacrificando le loro vite per salvarne altre". Se potete, aiutate la Andrea Bocelli Foundation a sostenere la raccolta fondi per l'ospedale di Camerino che ha bisogno di strutture e materiali per affrontare l'emergenza #Coronavirus 💓 Pubblicato da Serial Stalkers su Venerdì 20 marzo 2020