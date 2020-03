I migliori controller per la Nintendo Wii: guida all’acquisto 2020

La Nintendo Wii è una console che ha rivoluzionato il mondo dei videogames, con il suo sistema di gioco dinamico e l’interazione del corpo durante lo svolgimento del gameplay. Per rivivere al meglio i titoli più suggestivi è necessario avere tutti gli accessori giusti, acquistando telecomandi, gamepad, nunchuck e altri dispositivi che permettono di migliorare le prestazioni e il divertimento. Ecco i migliori controller per la Wii da comprare su Amazon nel 2020.

Barra sensore Wii

Ovviamente è impossibile usare il nunchuck di Nintendo Wii senza il sensore di rilevamento del segnale, per questo motivo un accessorio veramente indispensabile è la barra sensore Wii. Grazie alla tecnologia a infrarossi è possibile sincronizzare la risposta del controller con la console, per un’esperienza di gioco perfetta e una reattività immediata. Questo prodotto di Younik viene proposto con design argentato e compatibilità sia con la Wii che con la Wii U, con 7 metri di filo per un posizionamento adeguato in ogni punto della postazione.

Barra Sensore Wii Younik Barra Sensore Infrarossi con Filo per... Barra sensore con filo di alta qualit per console Nintendo Wii e Wii U

Oltre 7 ft di cavo rendono la barra semplice da sistemare, lunghezza...

Gamepad CSL

Un ottimo telecomando Wii Amazon è il Gamepad CSL, messo a disposizione in questa versione con colore nero opaco e tasti grigi, verdi, gialli e rossi, per un design moderno e accattivante. Il joypad è compatibile non solo con Nintendo Wii, ma anche con GameCube e la Wii U, con una lunghezza complessiva del cavo di 1,6 metri e una struttura ergonomica, per una presa salda e sicura. Perfetta la sistemazione dei controlli, con tutti i pulsanti necessari ben distanziati, effetto vibrazione incluso con opzione Dual Vibration e doppio trigger analogico.

Kit Sport per telecomando Wii

Se possiedi la piattaforma di gioco per Nintendo Wii Sports, per la collezione di Nintendo Selects, allora devi assolutamente provare il Kit Sport Wii 5 in 1. Questa dotazione straordinaria permette di affrontare ogni attività sportiva in maniera iperrealistica, infatti comprende il telecomando Wii, il volante per le gare automobilistiche di Mario Kart, la racchetta per il videogioco di tennis, la pedana per Just Dance e la pistola sparatutto per i titoli con combattimenti e battaglie. In questo modo basta comprare l’assortimento ed essere sempre pronti, per valorizzare ogni esperienza di gioco in modo decisamente unico.

Offerta Xtreme Kit Sport, 5 In 1/ 4 in 1, XT, Modelli assortiti WII SPORTS KIT 4 IN 1 Kit completo di accessori sportivi per...

Il kit comprende 4 accessori per i giochi sportivi e una maniglia...

Controller Remoto Atopoo

Il nunchuck è il joystick Wii per eccellenza, in grado di garantire i movimenti dinamici che hanno reso famosa la console in tutto il mondo. Proposto con un prezzo davvero conveniente, questo controller remoto di Atopoo è caratterizzato dal tradizionale rivestimento bianco, con una copertura in silicone per proteggere il telecomando e il cinturino per tenerlo al polso, evitando cadute e possibili danneggiamenti. Naturalmente è presente la vibrazione, per rendere il gameplay emozionante e un altoparlante incluso per valorizzare i suoni e le colonne sonore dei migliori giochi di Nintendo Wii.

Atopoo Wii Remote controller, telecomando di gioco controller con... 1.Il telecomando combina la funzione di puntatore, altoparlante e...

2.Dock sia del telecomando e collegarlo a qualsiasi porta USB. Nessuna...

Volante da corsa

Se hai acquistato uno dei giochi sportivi per la Nintendo Wii, tra cui il divertentissimo Mario Kart, allora devi necessariamente comprare il Volante da corsa MPTEK. Il marchio propone un set con due volanti inclusi nella confezione, per gareggiare in coppia e sfidarsi in duelli automobilistici mozzafiato. Progettato appositamente per il titolo di Mario Kart, questo dispositivo è compatibile con tutti i videogames racing della console, inoltre si può collegare anche il controller classico per un’esperienza di gioco ai massimi livelli.

MPTECK @ 2x Volanti Volante Da Corsa del controller Per Nintendo Wii... Converte il tuo telecomando Nintendo Wii in un volante

Migliora la tua esperienza di Nintendo Wii Racing con questo volante...

Joystick Classico Pro

Se il nunchuck proprio non ti va a genio, oppure per alcuni videogames preferisci utilizzare un sistema di controllo tradizionale, ecco allora il Joystick Classico Pro per Nintendo Wii. La dotazione di pulsanti è completa di ogni funzionalità, con le frecce direzionali, i tre tasti per le selezioni di gioco e i 4 pulsanti per sfruttare ogni opzione all’interno del videogame. Rispetto al modello classico è stata cambiata la posizione dei tasti ZL e ZR, sistemati nella zona posteriore, le levette analogiche sono più distanziate ed è possibile usare questo controller anche su Nintendo 64 e Super Nintendo.

Controller Nintendo Wii Classic Pro

Stai cercando un telecomando Wii originale? Su Amazon puoi acquistare il modello cablato ufficiale di Nintendo, il controller Wii Classic Pro compatibile con Nintendo Wii e opzione Wiimote, in grado di funzionare perfettamente con oltre 450 giochi, l’Homebrew Channel e persino i videogames virtuali della casa giapponese. Il design piuttosto affascinante, con il colore nero lucido del rivestimento ergonomico, oltre alla configurazione ottimale dei tasti e a una dotazione di pulsanti davvero completa, con garanzia di 12 mesi sul prodotto e un tasto per ogni funzione di qualsiasi titolo Nintendo.

Gamepad Mario Metal

Un vero controller Wii da collezione, indicato per gli appassionati della serie di Super Mario, è il Gamepad Mario Metal proposto su Amazon da PDP. Il joystick è completo di tutti i pulsanti necessari, con una configurazione adeguata a qualsiasi situazione di gioco. Ciò che stupisce però è il design di questo telecomando Wii, compatibile anche con la console Wii U. Lo stile è completamente personalizzato, con rivestimento grigio lucido argentato e logo di Mario Metal, tastiera colorata a contrasto e struttura ergonomica. In alternativa si possono acquistare anche le versioni Luigi, Link, Donkey Kong, Samus, Mario, Yoshi e la Principessa Peach.

Controller PowerLead

Il telecomando Wii è davvero fondamentale per giocare con questa console, perciò un accessorio da avere assolutamente è il controller PowerLead per la Nintendo Wii. Su Amazon è possibile comprare questa versione con design nero, controllo remoto e sistema Motion Plus integrato, oltre a una pratica custodia in silicone per proteggere il dispositivo da urti e cadute accidentali. Si tratta di un vero e proprio bundle, per avere sempre a disposizione un set supplementare con nunchuck e telecomando, per giocare con amici e parenti.

PowerLead Remote Controller per Wii con Motion Plus Integrato e... Il bundle include un telecomando ed un controller Nunchuck per...

possibile giocare in multiplayer con un set extra di Nunchuk e...

Wii Balance Board

Oltre ai controller Wii tradizionali è possibile arricchire la dotazione con la Wii Balance Board, la postazione da usare con il gioco per Nintendo Wii Just Dance. Si tratta di una piattaforma con spazio per entrambi i piedi, in cui si possono ripetere le coreografie scatenate delle tracce del titolo musicale, per ballare sulla pista elettronica e perfezionare le dinamiche del gioco di danza. Questa pedana è davvero bella da vedere, perciò funziona non solo per i titoli Wii Fit, ma anche come oggetto d’arredo.