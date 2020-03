Negozi Mediaworld chiusi ma le consegne continuano: dettagli sui ritiri

Sono i negozi Mediaworld chiusi in tutta Italia? La catena di elettronica come sta gestendo la crisi per il coronavirus in riferimento ai 117 centri di vendita sul territorio nazionale? Tanti chiarimenti sono necessari in merito alla politica del brand, pure sulle consegne dei prodotti ai clienti e sui ritiri che non potranno essere più effettuati negli shop.

La grande catena di elettronica chiarisce che, seconodo l’ordinanza ministeriale del giorno 11 marzo, i negozi fisici sarebbero potuti pure restare aperti. La decisione sulla chiusura è giunta a tutela dei clienti ma pure di tutti i dipendenti. In compenso lo store online continuerà a recepire ordini.

La primissima cosa da chiarire è la seguente: con i negozi Mediaworld, è possibile effettuare i ritiri dei pacchi che alcuni cleinti hanno scelto di recapitare proprio presso i centri fisici? Purtroppo no, la modalità Pick Up o Pick & Pay non è attiva. La catena fa sapere che custodirà con cura tutti i pacchi dei clienti fino al giorno 10 aprile. Gli interessati riceveranno comunque una mai o un SMS con i dettagli della loro spedizione.

Con i negozi Mediaworld chiusi, le consegne dei pacchi per chi acquista online avverranno comunque regolarmente? La catena non prevede particolari ritardi in nessuna delle sue spedizioni ma avverte che eventuali anomalie saranno comunicate agli interessati via mail.

Per chi non è avvezzo agli acquisti online pure necessari in questo periodo, con il numero verde 800 88 22 88 sarà possibile effettuare una transazione da remoto con gli operatori che acquisteranno al posto del cliente in prodotto. Il prezioso recapito di assistenza sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 19.

Ultimo chiarimento: con i negozi Mediaworld chiusi sarà comunque possibile acquistare un prodotto con finanziamento o con l’assicurazione? Sempre attraverso le modalità online o via numero assistenza del brand, la catena permette comunque di provvedere alle transazioni a rate, salvo approvazione della società finanziatrice (come sempre d’altronde).