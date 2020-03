Nuovi Silent Hill in sviluppo da Sony e Hideo Kojima: la saga horror pronta a risorgere?

Gli appassionati di survival horror conosceranno sicuramente Silent Hill, saga di casa Konami che rappresenta uno dei pilastri del genere di appartenenza. E che è purtroppo assente dalle scene da fin troppi anni. Una speranza arrivò tempo fa – era il 2014 -, quando il game designer giapponese Hideo Kojima decise di presentare al mondo il teaser giocabile P.T., antipasto ad un grande ritorno del brand sotto il nome Silent Hills. Un vero e proprio reboot che non si è poi mai concretizzato, con il “papà” di Metal Gear Solid a lasciare la compagnia per dedicarsi a Death Stranding e alla sua software house, Kojima Productions.

E se è vero che da tempo si vocifera di un comeback graditissimo per gli orrori della cittadina più nebbiosa e spaventosa del videoludo, anche in data odierna quanti sperano di riabbracciare atmosfere e macabre bellezze di Silent Hill possono guardare al futuro con maggior ottimismo. Stando a quanto dichiarato via Twitter dal portale Rely on Horror, lo stesso insider che aveva già fornito leak sul futuro Resident Evil 8 ha snocciolato golose indiscrezioni proprio sul franchise di Konami.

We have learned from multiple sources that a Silent Hill series Reboot & Silent Hills revival are both in the works by Sony.



The reboot is helmed by former Team Silent and (possibly even) Project Siren members. https://t.co/nB7V5Rvwzf pic.twitter.com/m0i1sqDLBo — Rely on Horror (@RelyonHorror) March 12, 2020

Sempre a sentire la fonte, i giochi in lavorazione legati a Silent Hill sarebbero addirittura due. Il primo viene indicato come un soft reboot della serie – un po’ come accaduto di recente con Call of Duty Modern Warfare -, mentre per il secondo si parla proprio del ben noto Silent Hills di Kojima. Il reboot sarebbe in lavorazione dal 2019 e andrebbe a coinvolgere nomi illustri quali il designer Masahiro Ito, il compositore Akira Yamaoka e il direttore del primo episodio Keiichiro Toyama. Gli autori, poi, sarebbero i ragazzi di Project Siren – software house che ha dato vita all’omonima serie horror -, e dunque il gioco potrebbe essere pubblicato sotto etichetta Sony Interactive Entertainment.

Anche Silent Hills dovrebbe tornare grazie all’impegno di Sony, che starebbe cercando di ricucire i rapporti ormai deteriorati tra Hideo Kojima e Konami. Il colosso nipponico avrebbe “sedotto” il creatore di Metal Gear e Death Stranding proponendogli un titolo guidato dalla narrazione in pieno stile Until Dawn, concedendogli per altro piena libertà creativa e l’utilizzo di nuove e avanzate tecnologie, tra cui pure un ipotetico PlayStation VR 2.

Per il momento, non è chiaro se Sony abbia acquisito l’IP o se si limiterà a fare da publisher. In ogni caso, i due progetti dovrebbero debuttare su PS4 e sulla successiva PS5, attesa per Natale 2020. Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe giocare ad un nuovo Silent Hill?