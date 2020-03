Il trailer di Central Park su Apple TV+ svela la New York animata del creatore di Bob’s Burgers

La pubblicazione del trailer di Central Park, su Apple TV+ dal 29 maggio 2020, colma un’attesa lunga due anni. Da marzo 2018, infatti, si attendono novità sullo sviluppo della prima serie animata Apple da parte di Loren Bouchard – creatore di Bob’s Burgers –, Nora Smith e Josh Gad.

Central Park su Apple TV+ racconta la storia di una famiglia di custodi che, vivendo e lavorando a Central Park, diventa protagonista dell’epico salvataggio del parco e del mondo intero.

Ad accrescere la curiosità nei confronti della serie sono la sua componente musicale e il cast che vi dà voce. Nel primo trailer di Central Park su Apple TV+, infatti, sono le canzoni a trasmettere i primi messaggi narrativi, incentrati sulla convivenza in famiglia, sui piani malefici di un’antagonista da fiaba e l’altrettanto fiabesca avventura del vivere New York.

Alla frizzante atmosfera che si respira nella Central Park animata di Apple TV+ contribuisce un cast vocale di altissimo livello. Ai personaggi principali prestano la propria voce Kristen Bell (Molly Tillermna), Titus Burgess (Cole tillerman), Daveed Diggs (Helen), Josh Gad, Kathryn Hahn (Paige Tillerman), Leslie Odom Jr. (Owen Tillerman) e Stanley Tucci (Bitsy Brandenham).

La fiducia di Apple TV+ nel progetto è tale da aver già commissionato due stagioni di Central Park, per un totale di 26 episodi. Il 29 maggio saranno disponibili sulla piattaforma streaming di Apple i primi tre episodi, mentre per quelli successivi è previsto un rilascio settimanale.

Lo sviluppo di una serie animata così ambiziosa conferma l’attenzione di piattaforme e network verso un genere in continua espansione. A investire in modo particolare sull’animazione sono state anzitutto Netflix e Amazon, che negli ultimi anni hanno sfornato successi di pubblico e critica come BoJack Horseman, Tuca & Bertie, Undone, Big Mouth e Disenchantment.

La comedy musicale animata Central Park si aggiunge al mystery drama Home Before Dark e alle altre produzioni originali annunciate da Apple TV+ per i prossimi mesi.