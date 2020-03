Offerte MediaWorld su videogiochi a marzo: prevendite da urlo con The Last of Us 2 e Final Fantasy 7

Videogiocatori gioite, perché le offerte MediaWorld son finalmente tornate. Ci riferiamo naturalmente a quelle dedicate ai videogame e alle principali console presenti sul mercato, quindi Nintendo Switch – e il modello Lite, pensato per il solo gaming portatile -, PlayStation 4 e Xbox One – comprese le edizioni mid-gen delle piattaforme di Sony e Microsoft, quindi PS4 Pro e Xbox One X. I saldi di marzo 2020 sono appena iniziati, e possono essere consultati direttamente sul sito ufficiale della celebre catena di elettronica di consumo. Naturalmente, abbiamo selezionato per voi le promozioni più vantaggiose, così come quelle dedicate a titoli di assoluto richiamo che non dovrebbero mancare nella ludoteca di un qualsiasi nerd che si rispetti.

Offerte MediaWorld di marzo: i migliori videogiochi in sconto

Le offerte MediaWorld del mese si aprono prima di tutto con tante prevendite golose. E che, come già dicevamo, si concentrano su alcune produzioni particolarmente attese dalla community geek, che già promettono di ergersi a veri e propri capolavori poligonali. Non a caso, nei listini italiani del retailer è possibile prenotare lo sparatutto DOOM Eternal al prezzo di 62,99 euro. Si tratta del sequel dell’apprezzato reboot del 2016, ad opera dei ragazzi di id Software e del publisher Bethesda Softworks. Nei panni del Doom Slayer dovremo combattere le creature demoniache che hanno invaso la Terra, utilizzando un armamentario brutale e violentissimo – compresa l’iconica motosega. Allo stesso prezzo, MediaWorld propone anche i pre-order di Cyberpunk 2077, nuovo actionRPG dagli autori della trilogia di The Witcher, e Resident Evil 3 Remake di Capcom.

Il primo ci trascinerà tra le strade di Night City, in un’ambientazione decisamente sci-fi, che fa di sangue, neon e metallo i suoi cavalli di battaglia. Il gioco, con visuale in prima persona, vede la partecipazione di Keanu Reeves ed è ispirato al board game degli anni ’80 Cyberpunk 2020. Passando a RE3, si tratta del rifacimento moderno del classico survival horror del 1999, esattamente come accaduto con il secondo capitolo. Nei panni di Jill Valentine, dovremo cercare di sfuggire agli orrori di Raccoon City, braccati dal temibile Nemesis, a caccia di ex agenti S.T.A.R.S. mentre un ordigno nucleare sta per abbattersi sulla sfortunata cittadina. Tra le prevendite, spiccano pure quelle del remake di Final Fantasy 7 – in uscita il prossimo 10 aprile e disponibile in una demo gratuita su PS4 e PS4 Pro – e di The Last of Us Part 2, sequel dell’incredibile avventura post apocalittica di Naughty Dog. Non solo, è una delle ultime grandi esclusive per il monolite made in Japan, assieme a Ghost of Tsushima. Il primo è proposto a 67,49 euro, mentre per portarvi a casa il secondo al day-one dovrete sborsare 59,99 euro.

Le nuove offerte MediaWorld proseguono sul fronte PlayStation. In sconto abbiamo infatti PS4 Slim con FIFA 20 a 299,99 euro, mentre un classico come Grand Theft Auto 5 è venduto a soli 24,99 euro. Chi ha voglia di un intenso sparatutto in prima persona può invece acquistare Call of Duty Modern Warfare a 49,99 euro, mentre restando in casa Rockstar Games abbiamo pure l’avventura western a mondo aperto Red Dead Redemption 2 prezzata a 29,99 euro. I fan dell’Uomo Ragno saranno felici di sapere che da MediaWorld è in saldo anche Marvel’s Spider-Man a 23,99 euro, mentre Death Stranding di Hideo Kojima è in vendita al prezzo scontato di 52,99 euro. Non mancano offerte sui giochi della rivale Xbox One: Apex Legends Bloodhound Edition a 12,99 euro, Apex Legends Lifeline Edition a 17,99 euro, WWE 2K20 a 24,99 euro, lo sparacchino Gears 5 a 41,99 euro e il soulslike in salsa anime Code Vein a 49,99 euro.

Passando al fronte Nintendo, tra le offerte MediaWorld di marzo 2020 troviamo pure il modello base di Nintendo Switch scontato al prezzo di 299,99 euro. A 49,99 euro l’uno, potrete invece portarvi a casa alcuni dei migliori videogiochi usciti sulla console ibrida di Kyoto, come ad esempio Luigi’s Mansion 3, Super Mario Maker 2, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Super Mario Odyssey.