Barone Rosso 9 marzo: Morgan, Andy dei Bluvertigo, il maestro Mauro Ottolini e Megahertz

Questa sera sarebbe stato un Barone Rosso davvero speciale, con musica meravigliosa. Sarebbero arrivati MORGAN, ANDY BLUVERTIGO, il Maestro MAURO OTTOLINI col suo ensamble di musicisti classici, MEGAHERTZ.

Avrebbero fatto canzoni di cantautori come Bindi e Tenco sulle ali di archi, poi brani di Bluvertigo, David Bowie o Duran Duran.

Avremmo potuto stare insieme per dimenticare il rumore assordante che abbiamo intorno. Sarebbe stato come pregare, perché ne abbiamo bisogno. E la forza di unirsi nella positività è qualcosa che ha un potere fortissimo.

Tutto quanto descritto finora non accadrà stasera, perché quasi tutti questi artisti vengono da Lombardia o città del Veneto che sono diventate zona rossa. Abbiamo deciso tutti insieme di non chiedere neppure il permesso di viaggiare, anche perché fare musica non è considerato un “lavoro”.

Rimane il fatto che stasera “pregheremo” insieme. Sarà un Barone Rosso fatto di racconti e interazioni. Verranno a trovarmi GIANNI FANTONI, reduce da un enorme successo col musical Full Monty. Anche lui avrebbe dovuto essere al Sistina, ma hanno chiuso anche i teatri. Ho invitato NICOLETTA MAFFINI di Mielizia-Conapi a raccontare l’importanza non solo delle api, ma del polline e della pappa reale per alzare le difese immunitarie.

Ho preferito non invitare musicisti, ma avrò con me tantissimi video col il best di live al Roxy Bar e al Barone Rosso. Mi collegherò con Morgan, Andy e Mauro Ottolini usando la tecnologia. Interagirò più del solito con chi scriverà post con commenti o domande.

Ogni problema deve diventare un’opportunità. Così questo blocco che ha circondato con una zona rossa il Barone Rosso serve a sperimentare un nuovo modo di fare comunicazione.

Ci vediamo in diretta stasera dalle 21 sulle homepage di

www.optimagazine.com

www.redronnie.tv

www.roxybar.tv

e sulle mie pagine Facebook, YouTube, etc.

Ci saranno anche storie e dirette su Instagram di redronnieroxybar

Condividi la diretta di stasera. Aiuta i tuoi amici a staccarsi un po’ dalla paura che ci sta contaminando.

