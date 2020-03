God of War 2 pronto a nuovi viaggi, quali possibili aree inedite da esplorare?

Il 2018 è stato senza dubbio un anno da incorniciare per God of War. E non solo perchè Santa Monica ha riportato sugli schermi uno dei franchise in esclusiva Sony più amati dell’ultimo decennio. Ma perchè l’ha fatto con uno stile assoluto dando una rinfrescata a una serie che rischiava di ristagnare nel suo stesso brodo.

Il risultato è stato ampiamente apprezzato dai fan, che non hanno perso a catapultarsi all’interno del mondo di gioco. E i risultati al botteghino non sono tardati ad arrivare: l’inserimento nella categoria Playstation Hits la dice piuttosto lunga sul grado di diffusione del titolo. A distanza di due anni, lo sguardo è quindi ora proiettato sul futuro del franchise. Con un cambio ai vertici di Santa Monica avvenuto proprio in questi ultimi giorni, c’è curiosità su quale sarà la prossima deriva della serie. Le idee non mancano di certo, sebbene la domanda principale sia una in particolare: dove ci porteranno le vicissitudini di Kratos e pargoletto?

God of War in giro per il mondo: quali le prossime mete?

I cambi pe God of War si sono concretizzati sotto numerosi punti di vista. Se infatti da un lato il gameplay si è dimostrato particolarmente frizzante e rinnovato sotto numerosi punti di vista, non è stato questo l’unico frangente su cui il team di sviluppo ha voluto dare una sferzata netta e decisa rispetto al passato. Anche le location che hanno fatto da scenografia all’avventura hanno rappresentato una bella novità.

Abbandonata la linea che vedeva Kratos percorrere e ripercorrere anfratti sostanzialmente sempre molto simili tra loro, in questo nuovo corso della saga diverse sono state le scelte operate dagli addetti ai lavori. E il futuro parrebbe destinato a seguire la stessa linea di condotta, con numerosi nuovi mondi pronti a spalancarsi dinanzi a noi. Dove ci porterà questa volta il Bifrost?

Asgard

La mitologia norrena è la base narrativa che permea l’intero nuovo corso di God of War. Con nel curriculum già l’aver preso a sberle gli dei dell’olimpo, Kratos ha deciso di passare a Odino, Thor e compagnia tuonante. Dopo aver visitato nel capostipite sei dei nove mondi riconosciuti dalla mitologia nordica, è palese aspettarsi che anche gli altri tre abbiano adeguato riconoscimento. E di certo la casa di Odino e degli Aesir potrebbe essere una destinazione obbligata per l’ambizioso pelatone. Che di certo non vorrà lasciarsi scappare l’occasione di confrontarsi con un nuovo padre degli dei. La sfida finale è praticamente già scritta, anche se resterà da vedere quale sarà la strada da percorrere.

Vanheim

E proprio a proposito di strada da percorrere arriva quest’altra potenziale destinazione, Vanheim. Patria di Freya, ex regina delle Valchirie, nonché intimamente collegata a Odino, per quanto non in ottimi rapporti. Non scorre propriamente buon sangue tra i due, tanto che un indispettito Odino ha sigillato questo mondo. Non è da escludere però che Freya, dall’alto del suo potenziale bellico, decida di mettersi di traverso sulla strada di Kratos nel sequel. Scatenando la furia devastante dello spartano, che potrebbe non tardare a fare il suo chiassoso esordio anche in questo mondo.

Svartalfheim

Questa è senz’altro una meta che potremmo definire quasi turistica per Kratos. Almeno per quanto concerne i potenziali scontri. Terra di nani, Svartalfheim ospiterà i simpatici Brok e Sindri, gradevoli personaggi secondari già in God of War. La loro abilità nel migliorare armi e armature dei giocatori tornerà senz’altro utile anche nel secondo capitolo. E quindi, siamo certi, non saranno pochi i pellegrinaggi di Kratos e figlio proprio in questa direzione.

Ovviamente questi sono solo alcuni dei tanti luoghi inesplorati nella mitologia norrena, che di certo offrirebbero grandi spunti in vista del futuro. Non è da escludere che i due protagonisti del gioco possano in qualche modo tornare anche in mondi già visti e visitati.

Staremo a vedere quali saranno le scelte narrative operate da Santa Monica. Le opzioni non mancano.